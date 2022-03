Тбилиси осуждает ожидаемый «референдум» в Цхинвали о присоединении к России

Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня осудил запланированный в оккупированном Цхинвали «референдум» о присоединении региона к России.

«Недопустимо говорить о каких-либо референдумах на фоне того, что территория Грузии оккупирована», — заявил он.

«В условиях оккупации никакой референдум не будет иметь никакой юридической силы, и не будет иметь особенно в свете того, что сотни тысяч наших граждан были изгнаны из своих домов в результате этнических чисток и не имеют возможности вернуться в свои дома», — сказал он.

По словам Залкалиани, власти Грузии не допустят, чтобы «в Грузии повторились те тяжелые последствия, которые мы наблюдали в 2008 году, и чтобы Грузия снова была вовлечена в провокации».

Он также подчеркнул, что политика властей Грузии направлена ​​на мирную деоккупацию.

«Заявляем, что не будем применять силу для восстановления территориальной целостности», — сказал Залкалиани, добавив, что «это наше юридическое обязательство, которое решительно поддерживает международное сообщество».

В результате вооруженных конфликтов 1990-х годов и российско-грузинской войны 2008 года в Грузии проживает около 270 000 ВПЛ, в том числе 240 000 из Абхазии и 30 000 из Цхинвальского региона.

По данным центральной власти Грузии, в настоящее время в оккупированном Цхинвальском регионе проживает около 20 000 человек.

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года. На сегодняшний день помимо России только Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия признали независимость двух регионов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)