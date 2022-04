Российские сторонники возможного присоединения оккупированного Цхинвали к РФ

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил 30 марта, что его режим «в ближайшее время предпримет соответствующие правовые шаги» для присоединения региона к России. Из более поздних комментариев представителей России и Цхинвальского региона становится очевидно, что до присоединения региона к Москве должен быть проведен референдум.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ответ заявил, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах на том фоне, когда территория Грузии оккупирована».

Ниже приводятся комментарии российских политиков, поддерживающих возможное присоединение Цхинвальского региона к России:

Дмитрий Песков, пресс-спикер Кремля:

«У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся».

Леонид Калашников, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

«Южная Осетия и Абхазия в праве провести референдум и для проведения всех юридических процедур сейчас подходящий момент», — сказал он ТАСС. «Что касается стороннего взгляда на это, они (Южная Осетия и Абхазия — прим. ТАСС) давно, по сути, интегрированы в Россию с точки зрения безопасности, экономической поддержки. Конечно, лучше, чтобы это было прозрачно для России. Если завтра встанет вопрос (о принятии республик в состав России — прим. ТАСС), то я скорее положительно бы на это реагировал. Для этого нужно провести юридические процедуры и мне кажется, что момент для этого вполне подходящий. Хуже, как говорится, уже не будет».

Виктор Водолацкий, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

«Все эти годы у жителей Южной Осетии есть одна мечта — быть в составе РФ. Они это считают очень важным для будущего своей земли, своих детей и внуков, — считает Водолацкий. — Если сейчас президент Южной Осетии обратится к парламенту республики, тот в свою очередь объявит референдум, то на сегодняшний день 99,9% жителей Южной Осетии придут и проголосуют за вхождение в состав РФ… Будет проведена та процедура, которая когда-то была проведена с Крымом, который сегодня комфортно чувствует себя, вернувшись домой. Южная Осетия тоже хочет вернуться домой».

Артем Туров, заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ:

«Осетинский народ является разделенным народом. И сегодняшнее заявление руководителя республики — это возможность для осетин стать одним большим народом. Это решение дает право на самоопределение, возможность определять и свое будущее, и вектор развития. И для нас это очень важный момент, потому что в 2008 году Россия показала свою позицию по тем границам, по тем красным линиям русского мира и начала открыто противостоять вестернизации, давлению объединенного Запада. Конечно же, это историческое событие. Я думаю и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение. Оно будет для нас историческим».

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России:

«Председатель Следственного комитета отметил актуальность инициативы Бибилова по принятию юридических шагов, направленных на решение вопроса о возможном вхождении республики в состав России. Бастрыкин подчеркнул, что Южная Осетия — давний и важный стратегический партнер Российской Федерации», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам:

Вопрос референдума о присоединении к России, «конечно, зависит от законодательства самой Южной Осетии, там действуют все-таки их законы. Но опыт показывает, что для подготовки референдума и его проведения в тех условиях, в которых они находятся, достаточно, ну, мне трудно за них, конечно, говорить, я не так хорошо знаю законодательство Южной Осетии, но международная практика говорит, что, скажем, месяц-полтора — это те сроки, в которые такие вопросы (подготовки и проведения референдума — прим. ТАСС) могут вполне быть решены с соблюдением всех норм, правил, принципов, подходов, критериев, которые есть на земном шаре».

Сергей Меняйло, лидер Северной Осетии:

«Осетины на Юге и Севере никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями.В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин – быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в Цхинвале, на выходные – туда, или наоборот. Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни… Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально!».

Сергей Аксенов, глава Крыма:

«Полностью поддерживаю заявление президента Республики Южная Осетия Анатолия Ильича Бибилова о вхождении в состав России как стратегической цели страны. Реализация этой цели будет означать воссоединение осетинского народа, который исторически принадлежит к огромной и дружной российской семье народов. Мы, крымчане, можем только приветствовать решение наших братьев. Россия — наш общий дом».

Денис Пушилин, глава оккупированного Донецка:

«Я рад, что это решение созрело. Что касается Южной Осетии, <…> Анатолий Ильич (Бибилов), здесь его можно только поддержать в его стремлениях», — передает ТАСС слова Пушилина, который также добавил, что рано или поздно Донецк также вернется в состав России.

