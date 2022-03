Из Цхинвали в Украину отправлен дополнительный военный контингент

Из оккупированного Цхинвали был отправлен дополнительный военный контингент для участия в войне России против Украины. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес» 26 марта.

«Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию», — цитирует «Рес» слова цхинвальского лидера Анатолия Бибилова.

Повторив позицию России по «денацификации» Украины, Бибилов добавил: «если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине».

Бибилов сказал, что говорил с солдатами перед отъездом. «Прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская дает о себе знать», — сказал он.

16 марта сообщалось, что подразделения 4-й военной базы России в оккупированном Цхинвальском регионе, в том числе местные контрактники, выбыли для участия в войне против Украины.

По соглашению, подписанному с Москвой в 2017 году, вооруженные силы оккупированного Цхинвали вошли в состав 4-й военной базы России, а остальные силы согласованы с Кремлем.

«Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ, но когда наш друг под прицелом, когда наш друг в беде, мы встанем рядом и будем биться плечом к плечу», — написал Бибилов тогда в Телеграм-канале.

Количество российских и осетинских солдат, отправленных в Украину из оккупированного Цхинвали, неизвестно.

Цхинвальский сержант Андрей Бакаев стал первым осетином из 58-й российской армии, кто погиб во время боя в Украине.

