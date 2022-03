Кремль о возможном присоединении Цхинвальского региона к России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что, хотя Москва не предпринимала никаких действий по присоединению оккупированного Цхинвали, она с уважением относится к предложенному референдуму.

«У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», — цитирует Пескова агентство ТАСС.

Разговоры о возможном присоединении к России начались после того, как лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил вчера, что его режим «предпримет соответствующие правовые шаги» для присоединения к России в ближайшее время.

Между тем министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил сегодня, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах на том фоне, когда территория Грузии оккупирована».

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года. На сегодняшний день только Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия признали независимость обоих регионов, помимо России.

Тбилиси и значительная часть международного сообщества считают эти два региона частью Грузии.

В постановлении от января 2021 года Европейский суд по правам человека постановил, что после 12 августа 2008 года «впечатляющее присутствие России и зависимость властей Южной Осетии и Абхазии от Российской Федерации указывают на то, что осуществление «эффективного контроля» над Южной Осетией и Абхазией продолжалось».

В результате вооруженного конфликта 1991-92 годов и российско-грузинской войны 2008 года около 30 000 этнических грузин остаются в изгнании из Цхинвальского региона.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)