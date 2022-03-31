Анатолий Бибилов планирует предпринять «правовые шаги» для присоединения к России
Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил, что его режим «в ближайшее время предпримет соответствующие правовые шаги» для присоединения к России.
Бибилов, который через две недели снова будет баллотироваться на «президентских выборах», заявил вчера в видеообращении, что Цхинвальский регион «станет частью исторической родины — России».
«Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация», — сказал он.
Восхваляя «русский мир» за вторжение в Украину, цхинвальский лидер заявил, что «впервые за новейшую историю возрождения русского мира понимание того, что есть черта, за которую нельзя отступать, случилось именно здесь, в Южной Осетии в 2008 году», когда Кремль признал независимость региона.
Но, по его словам, признания недостаточно, поскольку оно не предполагает объединения с Россией.
«У нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», — сказал Бибилов.
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Цхинвальский лидер неоднократно выражал готовность присоединиться к России. Однако на этот раз его заявлению предшествовала идея лидера Луганска Леонида Пасечника о проведении референдума о присоединении к России.
Ответ российской стороны
Между тем, по мнению пресс-служба российской правящей партии «Единая Россия» сообщает со ссылкой на слова заместителя председателя партийной комиссии по международному сотрудничеству Андрея Климова, оккупированный Цхинвальский регион должен провести референдум о присоединении к России.
«Необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум», — заявил Климов, который также является заместителем председателя Комитета Совета Федерации по иностранным делам.
«Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор — воссоединиться», — продолжил он, — «Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии и войти в состав РФ».
«Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад», — добавил он.
По словам Климова, принятый в 2001 году конституционный закон, определяющий порядок приема иностранных государств в состав РФ, сработал в случае с Крымом в 2014 году, и этот же механизм может быть применен к Цхинвальскому региону.
«все механизмы рабочие, и для этого самое главное — получить вердикт народа Южной Осетии», — добавил Климов.
Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года. На сегодняшний день помимо России независимость двух регионов признали только Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.
Тбилиси и значительная часть международного сообщества считают Абхазию и Цхинвальский регион территориями Грузии.
В результате вооруженного конфликта 1991-92 годов и российско-грузинской войны 2008 года около 30 000 этнических грузин остаются в изгнании из Цхинвальского региона.
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