С 28 марта ношение маски на в открытом пространстве станет необязательным

Согласно решению Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии, с 28 марта ношение маски в открытом пространстве будет необязательным.

По словам руководителя Оперативного штаба Координационного совета Георгия Гибрадзе, ношение маски остается обязательным в общественном транспорте и в закрытых пространствах.

По его словам, будут сняты количественные ограничения на объектах питания, а также на спортивные и художественные мероприятия.

Кроме того, отменяется обязательство самоизоляции для тех граждан Грузии, которые возвращаются в страну без ПЦР-теста.

По словам Гибрадзе, программа поощрения за вакцинацию сохраняется, которая предусматривает выдачу 200 лари за первую дозу вакцины для граждан старше 50 лет и 100 лари за бустерную дозу.

«Пандемия подходит к концу», — сказал министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

«Значительно сократились госпитализации, (а также) ежедневные случаи инфицирования. В больницах уже находятся менее 800 человек, которые лечатся сегодня. Кроме того, вы можете видеть, что уровень смертности очень сократился», — сказал он.

По словам Азарашвили, на этой неделе в Грузии уже будет лекарство от Ковид производства Pfizer.

Он также подчеркнул, что препарат будет поступать в страну поэтапно, хотя количество конкретных доз не назвал.

Со своей стороны директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе пояснил, что эпидемиологическая ситуация в стране «стабилизировалась».

По его словам, за последние две недели показатель положительных результатов упал до 5% при индексе репродукции 0,47. В то же время, зафиксирована самая низкая смертность (7) с лета 2021 года.

По состоянию на 22 марта в стране подтверждено 1 643 295 случаев заражения коронавирусом (без учета оккупированных регионов). 1 601 578 инфицированных уже полностью выздоровели, а 16 678 умерли.

Сегодня выявлено 1 053 новых случая коронавируса, 2 067 вылечились, 7 умерли.

