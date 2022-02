Вновь сокращается период изоляции, связанный с Ковидом

По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, с учетом нового штамма коронавируса, особенностей течения Омикрона и международной практики, с сегодняшнего дня вновь сокращаются правила изоляции и карантина, связанные с Ковидом.

В частности, для бессимптомных пациентов и пациентов с легкими симптомами период изоляции сокращается с 8 до 7 дней, хотя с момента прохождения симптомов должно пройти не менее 24 часов.

В то же время период изоляции для работающих на стратегических объектах лиц, особенно для медицинского персонала, закончится на шестой день после подтверждения вируса. Однако только в том случае, если результат теста на антиген у них будет отрицательный.

Срок изоляции остался прежним – 10 дней — для пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами.

Во всех трех случаях выздоровевшим пациентам настоятельно рекомендуется ношение маски в течение следующих пяти дней.

Сроки карантина сокращены с 8 до 5 дней:

Для не привитых и не полностью привитых граждан, контактировавших с зараженным Ковидом;

Для лиц без бустерной дозы, если с момента второй дозы прошло 90 дней;

Если с момента перенесения вируса прошло 60 дней.

В этом случае также настоятельно рекомендуется ношение маски в течение следующих 6-12 дней.

По данным Министерства здравоохранения, продленные сроки изоляции и карантина распространяются также на инфицированных и контактировавших с ними лиц до 10 февраля.

Примечательно, что от изоляции освобождены, но обязаны носить маску в течение 10 дней после контакта:

Полностью привитые и привитые бустерной дозой лицы;

Полностью вакцинированные лица в течение 14 дней через 90 дней после введения последней дозы;

Лица, выздоровевшие от Ковид, в течение следующих 60 дней.

По состоянию на 10 февраля в стране подтверждено 1 398 059 случаев заражения Ковид (без учета оккупированных регионов). 1 154 476 инфицированных уже полностью выздоровели, а 15 404 умерли. За прошедшие сутки выявлено 22 444 новых случая заражения вирусом, 13 245 пациентов выздоровели, 53 умерли. При этом 1 341 732 гражданина (18+) привиты от коронавируса хотя бы одной дозой, из них 1 230 594 человека привиты полностью. Бустерными дозами вакцинировано 189 558 граждан.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)