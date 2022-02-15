Ночные клубы в Грузии возобновят работу с 5-6 марта
Согласно решению Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии от 15 февраля, ночные клубы возобновят свою деятельность с 5-6 марта, хотя допустимое количество гостей составит всего 60%.
По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, Координационный совет принял решение с учетом сложившейся эпидемиологической тенденции, согласно которой «пик распространения вируса перешел в фазу снижения».
Ночные клубы по всей Грузии были закрыты в марте 2020 года после того, как в стране было объявлено чрезвычайное положение для предотвращения распространения нового коронавируса.
Несмотря на то, что с тех пор правительство неоднократно ослабляло ограничения и открывало как закрытые развлекательные заведения, так и отменяло зеленые паспорта, это не коснулось ночных клубов за некоторыми исключениями в праздничные дни.
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