Ночные клубы в Грузии возобновят работу с 5-6 марта

Согласно решению Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии от 15 февраля, ночные клубы возобновят свою деятельность с 5-6 марта, хотя допустимое количество гостей составит всего 60%.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, Координационный совет принял решение с учетом сложившейся эпидемиологической тенденции, согласно которой «пик распространения вируса перешел в фазу снижения».

Ночные клубы по всей Грузии были закрыты в марте 2020 года после того, как в стране было объявлено чрезвычайное положение для предотвращения распространения нового коронавируса.

Несмотря на то, что с тех пор правительство неоднократно ослабляло ограничения и открывало как закрытые развлекательные заведения, так и отменяло зеленые паспорта, это не коснулось ночных клубов за некоторыми исключениями в праздничные дни.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)