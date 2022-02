В Грузии отменили «зеленые паспорта» в связи с Ковид-19

Согласно решению Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии от 1 февраля, с сегодняшнего дня отменяются «зеленые паспорта», которые были введены в связи с пандемией Ковид-19, и которые были необходимы для входа в различные объекты или учреждения.

Координационный совет принял это решение на том фоне, когда в стране на сегодняшний день зарегистрировано рекордное количество заражения Ковид-19 — 24 201 случай.

После завершения сегодняшнего заседания Координационного совета начальник Оперативного штаба при совете Георгий Гибрадзе заявил, что решение принято, несмотря на быстрое распространение Омикрона, с учетом слабого течения вируса и мировой практики.

По его словам, несмотря на рост числа случаев заражения, ситуация полностью управляема и «нагрузка на госпитальный сектор существенно не возрастает». Гибрадзе также отметил, что большинство зараженных лечатся дома, а количество семейных врачей, необходимых для их наблюдения, «за последние дни увеличилось еще больше».

По словам Георгия Гибрадзе, несмотря на отмену «зеленых паспортов», система учета остается в силе, и те, кому зеленый паспорт нужен для выезда за границу, по-прежнему смогут воспользоваться этим механизмом.

Чтобы избежать дальнейших осложнений во время инфицирования, Гибрадзе призвал граждан пройти вакцинацию и подчеркнул, что граждане старше 50 лет после первой дозы вакцины, а также после получения бустерной дозы по-прежнему получат поощрительные ваучеры на 200 и 100 лари.

Решение о запуске системы «зеленых паспортов» для посещения объектов питания, ресторанов, кинотеатров и других учреждений для граждан в возрасте до 18 лет было принято правительством 8 ноября прошлого года и вступило в силу в декабре.

«Зеленый паспорт» был выдан всем, кто был полностью привит вакциной против Ковид-19, или переболел вирусом. При этом граждане также могли посещать указанные учреждения с отрицательным ответом на 72-часовой ПЦР тест или на тест на антиген 24-часового действия.

По состоянию на 1 февраля по стране (без учета оккупированных территорий) подтверждено 1 200 124 случая заражения Ковид-19. 1 020 510 инфицированных уже полностью выздоровели, а 15 016 — скончались. За последние 24 часа выявлен 24 201 новый случай, 10 732 человека выздоровели, 36 умерли. Подробности о Ковид-19 в Грузии читайте по этой ссылке .

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)