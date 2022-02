Украина просит Гарибашвили разрешить добровольцам вылететь из Грузии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили в Twitter на грузинском, английском, украинском и русском языках разрешить грузинским добровольцам вылететь в Украину.

«Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы влететь на помощь Украине. Надеюсь (Гарибашвили) проявит мужество и даст разрешение на вылет. Этого ждёт Украина! Этого ждёт Европа!» — написал Шмыгаль.

«Свободолюбивый грузинский народ, помоги своему премьер-министру принять верное решение!» — обратился Шмыгаль к населению Грузии.

По словам добровльцев, ожидавших вылета в Украину сегодня в Тбилисском международном аэропорту, в Украину хотят отправиться около 60 грузин. Однако, по их словам, правительство Грузии не разрешило прилететь в Грузию для этой цели частному авиалайнеру.

Депутат Парламента Грузии от Единого национального движения Нона Мамулашвили, которая находилась в Тбилисском международном аэропорту вместе с добровольцами, желающими воевать с российскими оккупационными силами в Украине, подвергла критике власти Грузинской мечты как «обычных представителей Кремля в Грузии».

«Civil Georgia» (Civil.ge) пытается выяснить подробности у властей Грузии. Мы обновим материал, как только получим официальные комментарии.

