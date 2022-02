Правящая Грузинская мечта отказывается проводить экстренное заседание Парламента по Украине

Правящая Грузинская мечта отказывается проводить экстренное заседание Парламента по вопросу российской интервенции в Украину. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера подписала запрос оппозиции о проведении внеочередного заседания законодательного органа.

«На данном этапе нет необходимости проводить (внеочередное) заседание», — заявил депутат Грузинской мечты Гиви Миканадзе.

«Хотим прямо заявить, что не собираемся по вопросу российской открытой военной агрессии России против Украины принимать участие в шоу, предложенном этими людьми, которые через два месяца после августовской войны 2008 года обвинили свою страну и вооруженные силы в начале войны и бомбардировке Цхинвали кассетными бомбами», — заявил он.

Депутат напомнил о принятой в октябре 2008 года резолюции Совета Европы.

В резолюции, которую поддержали депутаты тогдашней правящей партии Единого национального движения, говорится: «Бомбардировка Цхинвали грузинскими военными 7 августа 2008 года без предупреждения была оценена как новый уровень эскалации, в частности, как открытая и полномасштабная война».

Депутат также заявил, что «радикальная оппозиция» представляет собой «пятую колонну в Грузии с 2008 года по сей день».

Он также обвинил оппозицию в создании «провокационного фона» и подчеркнул, что цель оппонентов состоит в том, чтобы «и наша страна принимала не прагматичные, а эмоциональные решения и совершала непоправимые ошибки».

«Наоборот, наша задача в продолжении прагматичной политики, защищать нашу страну, безопасность, национальные интересы и экономику», — добавил Миканадзе.

По его утверждению, в «данной ситуации» не время «идти на поводу у фальшивых эмоций представителей Национального движения и их популизма» и проводить внеочередное заседание Парламента.

Миканадзе также отметил, что внеочередное заседание не может быть проведено, поскольку для открытия заседания необходимо согласие 76 депутатов, а у оппозиции для этого не хватает депутатов.

Депутат от правящей партии сделал заявление в то время, когда оппозиция критикует пассивную политику правительства Грузии на фоне российского вторжения в Украину.

Ранее Грузинская мечта подверглась критике за принятие резолюции в поддержку Украины, в которой Россия даже не упоминается.

Большинство оппозиционных депутатов не поддержали резолюцию. По их мнению, правящая команда ведет льстивую политику по отношению к России.

