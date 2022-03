Зурабишвили: Грузия должна иметь такую ​​же позицию по Украине, как и вся Европа

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении из Парижа, что в связи с продолжающейся российской агрессией в Украине «никто из нас не ожидает никаких мер, которые могли бы поставить под угрозу эту страну (Грузию), но все ждут от нас солидарности, вы тоже ожидаете, я тоже этого жду».

Президент этим выступлением, вероятно, косвенно ответила на заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили об Украине, которые в последние дни вызвали возмущение у значительной части общества в Грузии.

«Достоинство у Грузии всегда было исторически, и даже сегодня мы были верны нашим принципам и стояли там, где Грузия должна была быть», — сказала Саломе Зурабишвили.

«Сегодня я приехала сюда, в Париж, и отправлюсь) завтра в Брюссель, чтобы выразить грузинскую солидарность с Украиной. В то время, когда вся Европа едина, мы тоже должны стать частью этого единства», — сказала президент Грузии.

По ее словам, «мы все сегодня благодарны Украине, которая борется за нашу свободу. Мы не хотим, чтобы на международной арене была видна другая картина о Грузии. Мы страна, которая исторически всегда была привержена своим принципам».

По ее мнению, российская агрессия в Украине открыла «новое окно». Она заявила, что «европейцы готовы иначе рассмотреть будущее Украины, Грузии и Молдовы. Мы должны стоять здесь, и именно поэтому я и нахожусь здесь».

По словам президента Зурабишвили, всем следует помнить, что Грузия, как и Украина, является одной из стран, которая «завтра станет частью Европы, той Европы, которая сегодня показала свое достоинство, единство, своей активной поддержкой Украины».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)