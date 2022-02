Премьер-министр назначил Отара Данелия бизнес-омбудсменом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 9 февраля назначил бывшего первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Отара Данелия бизнес-омбудсменом.

Ранее, с 2020 года, когда бывший бизнес-омбудсмен Михаил Даушвили переместился в Парламент, эти обязанности исполняла заместитель бизнес-омбудсмена Нино Кветенадзе.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, премьер-министр поручил новому бизнес-омбудсмену открыто сотрудничать с бизнесом, создавать меньше барьеров, минимизировать бюрократию и облегчить доступ бизнеса к государственным услугам.

Отар Данелия был назначен первым заместителем министра экономики в августе 2021 года. До этого он был главой Национального агентства минеральных ресурсов, а в 2016-2020 годах — председателем Комитета по аграрным вопросам Парламента 9-го созыва. Ранее, в 2014-2016 годах, Данелия занимал пост министра сельского хозяйства.

Отар Данелия является выпускником факультет международных отношений и дипломатии Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили. Кроме того, он имеет степень магистра Европейской школы менеджмента и Кембриджского международного колледжа.

Институт бизнес-омбудсмена, который до 2015 года назывался налоговым омбудсменом, был создан 8 лет назад по инициативе правительства Грузии. Омбудсмен назначается премьер-министром Грузии с согласия председателя Парламента. Бизнес-омбудсмен является независимым в своей деятельности. Он занимается надзором и содействует защите прав, связанных с реализацией предпринимательской деятельностью в стране.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)