Кто есть кто в первой двадцатке партийного списка Грузинской мечты

Правящая партия Грузинская мечта 10 сентября представила первую двадцатку пропорционального списка к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. «Civil.ge» попытался взглянуть на прошлое двадцатки и собрала следующую информацию:

Георгий Гахария, действующий премьер-министр Грузии, получил образование в МГУ им. М.В. Ломоносова. Он имеет многолетний международный опыт работы в частном секторе — до прихода в правительство Грузии в качестве бизнес-омбудсмена в 2013 году он был директором по развитию бизнеса Lufthansa в Восточной Европе, России и СНГ. Гахария привлек внимание общественности во время его пребывания на посту министра внутренних дел, когда вслед за реализацией важных реформ в области прав человека в министерстве люди запомнили его такими делами, как рейды в ночные клубы Тбилиси в 2018 году и насильственный разгон акций протеста 20 июня 2019 года., в т.н. «ночь Гаврилова». Несмотря на недели протестов с требованием его отставки, в сентябре 2019 года Гахария получил повышение и был назначен премьер-министром. На последней должности он смог частично восстановить подорванную репутацию, когда под его руководством страна добилась определенных успехов в сдерживании распространения Ковид-19. Арчил Талаквадзе, действующий председатель Парламента, присоединился к правительству Грузинской мечты в качестве заместителя министра по вопросам исполнения наказаний в 2012 году после 6 лет работы в донорских организациях и в Аппарате народного защитника, после чего работал заместителем министра внутренних дел в 2014-2016 годах. Он вошел в Парламент в 2016 году, как мажоритарный депутат от Озургети. Летом 2019 года, после шумной отставки Ираклия Кобахидзе с должности спикера Парламента, Талаквадзе сменил его на этом посту. Ираклий Кобахидзе, сын Георгия (Гии) Кобахидзе, вице-спикера Парламента Грузии в 90-х гг., является одним из соучредителей Грузинской мечты. Он пришел в партию с академическим опытом и немецким образованием, включая докторскую степень Дюссельдорфского университета, как он сам подчеркивает все это. Его продвижение в Грузинской мечте началось с назначения на должность генерального секретаря в 2015 году и продолжилось избранием на пост спикера Парламента в 2016 году, пока его должность не была принесена в жертву общественному давлению из-за явления всемирному обозрению российского депутата-коммуниста в кресле главы Парламента Грузии. Тем не менее Кобахидзе удалось постепенно вернуться на экраны телевизоров. В настоящее время он возглавляет Избирательный штаб Грузинской мечты. Министр юстиции Теа Цулукиани — единственный министр в правительстве Грузинской мечты, который занимает этот пост непрерывно с 2012 года. Цулукиани, бывший член партии Свободных демократов Ираклия Аласания, с дипломом Французской национальной школы управления (ENA), сперва стала мажоритарным депутатом Парламента от Надзаладеви в 2012 году. Достаточно длительный период ее работы на должности министра «выдержал ряд вызовов», включая критику в связи с ксенофобскими и трансфобными заявлениями. Недавно она подверглась критике после того, как публично разместила видео о визите представителя омбудсмена в тюрьму, в связи с чем Министерство юстиции и Пенитенциарная служба были оштрафованы Службой государственного инспектора за нарушение Закона о защите персональных данных. Мамука Мдинарадзе — юрист по образованию, Мдинарадзе в течение многих лет занимался частной юридической практикой, до того как в 2016 году присоединился к парламентскому составу Грузинской мечты в качестве мажоритарного депутата от Сабуртало. В ноябре 2019 года он был назначен лидером парламентского большинства и вице-спикером Парламента после того, как несколько ведущих депутатов покинули парламентское большинство Грузинской мечты из-за провала конституционных изменений о переходе к полностью пропорциональной избирательной системе. Следует отметить, что Мамука Мдинарадзе работал следователем в отделении Ваке-Сабуртало полиции в 2001–2004 годах, до того как был ненадолго арестован в 2004 году, на начальном этапе правления Единого национального движения, по обвинению в служебной халатности. Каха Кучава — специалист по корпоративному праву, в 2012-2016 годах занимал должности генерального директора в компаниях «Georgian Copper and Gold» и «Кавказские минералы». Он вошел в Парламент по пропорциональному списку Грузинской мечты в 2016 году, а после раскола в партии в ноябре 2019 года, как и Мдинарадзе, был назначен вице-спикером. Георгий Кахиани — еще один депутат, которому «досталась» должность вице-спикера в результате событий ноября 2019 года. Его профессиональный опыт в качестве доктора права включает статус ассоциированного профессора Тбилисского государственного университета. В 2006-2007 годах работал главным советником в Конституционном суде Грузии. 30-летняя Мариам Квривишвили была назначена главой Администрации по туризму в феврале прошлого года тогдашним министром экономики Георгием Кобулия. До этого она работала старшим советником в Министерстве экономики. В 2012-2014 годах она также занимала должность заместителя главы Администрации по туризму, но затем перешла в частный туристический бизнес и работала генеральным директором туристической компании Voyager и, одновременно, региональным менеджером авиакомпании FlyDubay. В 2016 году Квривишвили пожертвовала в общей сложности более 63 000 лари партии бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого «Союз за счастливую Грузию». Михаил Сарджвеладзе, первый заместитель министра юстиции, занимался частной юридической практикой, пока в 2013 году не был ненадолго назначен главой Национального исполнительного бюро. В том же году он перешел на должность заместителя министра юстиции, где, как и его начальник, работает до сих пор. Майя Битадзе, которая с 2017 года является заместителем мэра Тбилиси Кахи Каладзе, имеет большой опыт работы в государственных структурах, международных организациях и академических кругах, особенно по вопросам охраны окружающей среды. С 2001 года Битадзе занимала ряд должностей в Министерстве по охране окружающей среды. До прихода в Мэрию Тбилиси она работала заместителем министра по вопросам охраны окружающей среды. Битадзе также занималась академической деятельностью в нескольких университетах Тбилиси и сотрудничала с международными организациями, такими как ОБСЕ, Программа развития ООН и Всемирный банк. Здесь она занималась в основном экспертной работой в экологических проектах. 30-летний Михаил Даушвили был на должность бизнес-омбудсмена премьер-министром Георгием Гахария в 2019 году. До этого Даушвили занимал ряд должностей в Министерстве внутренних дел, был начальником Информационно-аналитического департамента и заместителем начальника Администрации МВД, в том числе, во время его пребывания на посту министра внутренних дел Георгия Гахария. Георгий Амилахвари — ректор Тбилисского открытого университета. Он также занимал академические должности в нескольких грузинских университетах и ​​был управляющим партнером в грузинских компаниях. Виктор Саникидзе — известный грузинский баскетболист, много лет выступавший в национальной сборной, а также в различных европейских баскетбольных клубах. Завершил баскетбольную карьеру в 2017 году. С 2019 года работал спортивным директором греческого клуба «Арис». Мака Бочоришвили — дипломат, которая до этого времени была чрезвычайным и полномочным посланником в представительстве Грузии в Бельгии/Делегации ЕС. До этого она занимала аналогичную должность в Посольстве Грузии в Австрии/Постоянном представительстве Грузии при ОБСЕ. Шалва Папуашвили — профессор, как и многие другие кандидаты Грузинской мечты. Он занимает должность ассоциированного профессора Государственного университета Илии по специальности частного права. Он получил образование, в том числе докторскую степень, в Германии. Имеет опыт работы в частных компаниях и международных организациях. Давид Качарава, еще один спортсмен в первой двадцатке ГМ, был игроком сборной Грузии по регби, сыгравший в команде более ста матчей. Качарава заявил 9 сентября, за день до того, как его номинировали в список Грузинской мечты, что завершает активную карьеру в регби. Николоз Самхарадзе — еще один кандидат с немецким образованием, получивший в 2003 году степень магистра европазнании в Ганноверском университете. Самхарадзе получил докторскую степень также по международным отношениям в ТГУ в 2016 году. Его лекционные курсы охватывали такие вопросы, как внешняя политика Германии и Европейского Союза и конфликты. Самхарадзе был назначен главой Аппарата спикера Апарламента в 2017 году, когда председателем был Ираклий Кобахидзе. Он также имеет большой опыт работы в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и в Офисе специального представителя ЕС на Южном Кавказе. В 1990-х годах он провел год в школе в Южной Каролине, США. Георгий Хелашвили, который в последнее время возглавлял Исследовательский центр Парламента, также является специалистом по международным отношениям и большим энтузиастом Twitter. Как и Самхарадзе, его карьера в Парламенте связана с Ираклием Кобахидзе, в увбинет которого он вошел после работы на должности посланника Грузии в США в 2013-2016 годах. Ранее Хелашвили занимал различные академические и административные должности в Центре социальных наук (CSS) и в Департаменте международных отношений ТГУ. Есть сведения, что он сыграл ключевую роль в возникновении одного из первых разногласий между Нино Бурджанадзе и Единым национальным движением после революции роз в 2004 году – как известно, ЕНД отказало Бурджанадзе ввести Хелашвили в парламентский список, предположительно по той причине, что Хелашвили «внутренне не разделял» принципов ЕНД и Михаила Саакашвили. 32-летняя Мариам Лашхи — заместитель руководителя Агентства Грузии по инновациям и технологиям, которая была назначена на эту должность в 2019 году. До этого, в 2014 году, она возглавляла Департамент международных связей агентства. Его карьера также включает работу по направлению развития частного сектора во Всемирном банке. В настоящее время Лашхи читает лекции в Тбилисском университете бизнеса и технологий. Бека Давитулиани является депутатом Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси с 2017 года. До этого он занимал различные должности в правительстве Грузии. В 2015-17 годах он был начальником Отделения в Администрации правительства, а в 2014-15 годах — помощником председателя Парламента. Давитулиани также был заместителем продюсера программы «2030» на телеканале GDS, который принадлежит семье миллиардера Бидзины Иванишвили.

