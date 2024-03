Ираклий Кобахидзе произвел кадровые изменения в правительстве

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 11 марта назначил Левана Жоржолиани новым главой Администрации правительства. Николоз Ткемаладзе назначен руководителем Департамента по связям с регионами Администрации правительства, а специальным представителем премьер-министра по отношениям с Россией стал Георгий Каджаия, сменивший на этом посту Зураба Абашидзе. Последнего он назначил советником премьер-министра.

Леван Жоржолиани сменил на новой должности Реваза Джавелидзе, освобожденного от должности 29 февраля. Леван Жоржолиани был депутатом Тбилисского Сакребуло с 2017 года от партии «Грузинская мечта». В шестом и седьмом созывах Сакребуло Жоржолиани занимал должность председателя Комиссии по правовым вопросам и защите прав человека. Согласно законодательству, после назначения на должность главы Администрации правительства его мандат члена Сакребуло аннулируется.

Специальный представитель премьер-министра по связям с Россией Георгий Каджаия возглавлял Отдел интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации.

После заявления премьер-министра об изменениях Зураб Абашидзе провел брифинг, на котором заявил, что идея отставки принадлежит ему, о чем он несколько месяцев назад сообщил тогдашнему премьер-министру Ираклию Гарибашвили. По его словам, кандидатура Каджаия была одобрена тогда, хотя он занимал пост руководителя Отде6ла интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в России, и ему необходимо было уйти в отставку до истечения его четырехлетнего срока.

По словам Абашидзе, формат неформального прямого двустороннего диалога, установленный между Россией и Грузией в конце 2012 года, известный как формат Абашидзе-Карасина, официально называется Пражским диалогом. Однако, по его словам, теперь формат можно назвать форматом Каджаия-Карасин.

