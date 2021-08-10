Первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Отар Данелия. Фото: Министерство экономики Грузии
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Отар Данелия назначен первым заместителем министра экономики и устойчивого развития

10/08/2021 - 14:20
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Бывший депутат Грузинской мечты Отар Данелия назначен первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии. Данелия сменил перешедшую в Нацбанк Экатерине Микабадзе.

По сообщению Министерства экономики, Отар Данелия возглавит деятельность национальных агентств по государственному имуществу и минеральных ресурсов.

До назначения заместителем министра он возглавлял Национальное бюро минеральных ресурсов, а в 2016-2020 годах занимал должность председателя Комитета по аграрным вопросам парламента 9 созыва. Ранее, в 2014-2016 годах, Данелия занимал пост министра сельского хозяйства.

Отар Данелия является выпускником Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили, факультет международных отношений и дипломатии. Кроме того, он имеет степень магистра Европейской школы менеджмента и Кембриджского международного колледжа.

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10/08/2021 - 14:20
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