Свен Миксер грузинским депутатам: «Компромисс – это не слабость»

«Как я вижу, готовность идти на компромисс, находить промежуточный вариант и наводить мосты воспринимается как слабость», — обратился 3 февраля депутат Европарламента Свен Миксер к депутатам Парламента Грузии и подчеркнул важность преодоления «такой отношения».

«Доминирование политических взглядов над общей стратегической целью страны — это то, чего следует избегать любой ценой», — заявил депутат Европарламента, выступая на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и европейской интеграции.

Он напомнил грузинским депутатам, что реализация стремления Грузии для сближения с Евросоюзом не ограничивается реализацией Соглашения об ассоциации.

По словам Миксера, основным фактором, обеспечивающим «очень сильную» поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в Европарламенте и странах-членах ЕС, является то, что «подавляющее большинство населения Грузии поддерживает» стремление страны к евроатлантической интеграции.

Депутат Европарламента также отметил, что различные опросы подтверждают, что грузинский народ, независимо от его принадлежности, поддерживает европейские устремления Грузии и конечную цель стать полноправным членом евроатлантического сообщества.

«Это облегчает нам сказать, что наша поддержка устремлений Грузии — это не поддержка той или иной политической партии, отдельных политических лидеров, а поддержка, которую мы выражаем легитимным стремлениям грузинского народа», — отметил Миксер.

На этом фоне он подчеркнул, что «необходимо, чтобы политическая команда, субъекты, принимающие решения, действительно оправдали ожидания народа и не обманули его надежд».

Депутат Европарламента отметил, что нынешняя политическая поляризация и антагонизм в Грузии периодически заводит весь политический процесс в тупик. «Такая тупиковая ситуация, постоянная конфронтация явно наносят ущерб легитимным чаяниям грузинского народа, если это не разрешить таким образом, чтобы политический дискурс вернулся в нормальное русло», — сказал он.

Свен Миксер отметил, что хотя Евросоюз и предложил помощь стране в этом плане, именно грузины должны решать такие вызовы. По его словам, Европарламент готов начать процесс диалога Жана Моне между грузинскими политическими партиями.

Говоря о Соглашении об ассоциации, депутат Европарламента отметил, что повседневные вопросы населения, такие как занятость и социальное благополучие, являются ключевым аспектом реализации соглашения.

Он подчеркнул, что для решения этих вопросов необходимы усилия как законодательной, так и исполнительной власти.

Миксер также отметил, что «есть и другие важные принципы и условия, которые необходимо выполнить, чтобы страна перешла к следующему этапу интеграции».

Говоря о заявке Грузии на членство в ЕС в 2024 году, депутат Европарламента подчеркнул, что переговоры о членстве в блоке не направлены на поиск «промежуточного варианта» между стандартами ЕС и страны-аспиранта.

В ходе визита депутат Европарламента Миксер также встретился со спикером Парламента Шалвой Папуашвили и депутатами от оппозиции.

2 февраля, в первый день визита, Свен Миксер встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

