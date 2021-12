Дипломаты ЕС и США о предложении Москвы по гарантиям безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовали идею дипломатического решения споров, но выразили обеспокоенность в связи с проектом Москвы по гарантиям безопасности, который призывает отказаться от принятия Украины и Грузии в НАТО.

Блинкен говорит, что предложение Кремля невозможно реализовать

Выступая перед журналистами 21 декабря, госсекретарь США отметил, что, хотя и могут быть вопросы для обсуждения, в предложении Кремля есть вопросы, которые невозможно реализовать.

По его словам, президент США Джо Байден четко выделил некоторые основные принципы, которые все поддерживают, что одна страна не имеет права насильственно изменять границы другой страны, диктовать свою внешнюю политику другим странам или создавать сферу влияния.

«Такое понятие следует нам выбросить на свалку истории», — сказал госсекретарь, добавив, что «эти принципы нерушимы».

Признавая, что у России есть свои претензии, требования и опасения, Энтони Блинкен сказал, что «в таком же состоянии находятся США и все наши европейские партнеры в отношении поведения России, ее действий».

Он также отметил, что лучше добиваться прогресса в отношениях с Россией с помощью дипломатии, добавив, что западные союзники также выражают озабоченность действиями Москвы. «У нас есть солидарность, координация и консультации с союзниками и партнерами, без них мы ничего не делаем», — сказал Блинкен.

Боррель считает, что в ухудшении безопасности Европы виновата Россия

Говоря о предложении России, верховный представитель ЕС сказал, что «безопасность Европы находится под угрозой».

Он обвинил Россию в «серьезном ухудшении» безопасности в Европе и акцентировал внимание на «незаконной аннексии Крыма, роли России в спровоцировании конфликта на востоке Украины, ее действиях в оккупированных Абхазии и Южной Осетии, а также ее поддержке Приднестровского региона и режима Лукашенко».

По словам Борреля, ЕС сохраняет приверженность безопасности в Европе, основанной на принципах неприменения агрессии, уважения национального суверенитета и территориальной целостности.

Он также добавил, что «любое реальное обсуждение европейской безопасности» должно основываться на укреплении обязательств ОБСЕ и ООН и они не должны подрываться.

По словам Борреля, что любой возможный диалог должен быть инклюзивным и должны приниматься во внимание проблемы и интересы всех заинтересованных сторон. Он также отметил, что ЕС будет работать с США и НАТО для обеспечения того, чтобы его интересы в области европейской безопасности были представлены в любых возможных дискуссиях с Россией.

Дипломаты ЕС и США также обсудили предложения Кремля в телефонном разговоре 22 декабря. Они согласились с тем, что в ходе любой дискуссии по европейской безопасности должен принимать участие ЕС, и подчеркнули важность использования дипломатических каналов для решения проблем безопасности.

