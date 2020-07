AFET принял доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации

Комитет по иностранным делам Европарламента (AFET) 8 июля 56 голосами против 8 принял новый доклад, в котором оценивается выполнение Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Шесть членов Европарламента воздержались от участия в голосовании.

Депутаты приветствовали углубление отношений между ЕС и Грузией и отметили ее прогресс в реализации реформ, которые сделали «Грузию главным партнером Европарламента в регионе».

В то же время депутаты Европарламента напомнили властям Грузии, что «расширенное сотрудничество и поддержка со стороны ЕС» будут зависеть от прогресса, достигнутого в осуществлении реформ, в частности — в сфере демократии и верховенства закона, включая перераспределение власти, независимость судебной системы и реформу избирательной системы.

Приветствуя соглашение между основными политическими партиями по новой избирательной системе, депутаты Европарламента заявили, что выборы будут важны для подтверждения демократического курса Грузии. Депутаты выразили надежду, что избирательная кампания пройдет в условиях справедливой конкуренции.

Отметив, что медиа-среда Грузии является «динамичной и плюралистической, но также поляризованной», депутаты Европарламента призвали власти Грузии «воздерживаться от вмешательства в свободу СМИ, возбуждения судебных дел по политическим мотивам против владельцев СМИ и предпринять шаги для предотвращения дезинформационных кампаний, как со стороны внутренних, так и внешних субъектов».

В этом контексте депутаты подчеркнули важность редакционной независимости, а также недискриминационного освещения политических взглядов в программах как частных, так и общественных вещателей во время предстоящей избирательной кампании.

Депутаты выразили сожаление по поводу того, что недавнее назначение судей Верховного суда «не полностью соответствовало» рекомендациям Венецианской комиссии и «отличалось серьезными недостатками». Они подчеркнули важность деполитизированной судебной системы, которая будет свободна от политического вмешательства.

Депутаты напомнили властям Грузии, что укрепление верховенства закона и свободы СМИ «являются четкими элементами обязательств Грузии по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, которые необходимы для дальнейшего углубления отношений между сторонами».

«В течение года выборов чрезвычайно важно, чтобы власти и политические субъекты Грузии действовали ответственно и выполняли свои обещания друг перед другом и перед своими международными партнерами, чтобы их достижения и устремления не были принесены в жертву внутриполитической напряженности», — заявил депутат Европарламента Свен Миксер после голосования.

Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность по поводу постоянных нарушений фундаментальных прав людей, проживающих в оккупированной Россией Абхазии и Цхинвальском регионе.

Ожидается, что доклад будет представлен в Европарламент в сентябре для утверждения.

