Депутат Европарламента Свен Миксер находится с визитом в Тбилиси
Постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер находится с визитом в Тбилиси, где он встретился с президентом Саломе Зурабишвили.
После встречи Саломе Зурабишвили написала в Twitter, что говорила с депутатом Европарламента национального согласия».
«Я рада видеть поддержку и заинтересованность наших партнеров к этой платформе», — подчеркнула она.
В свою очередь Свен Миксер написал в Twitter, что обсудил с президентом Зурабишвили, «как расширить пространство для политических дебатов по актуальным вопросам, волнующим грузинское общество».
Представительство ЕС в Грузии сообщило «Civil Georgia», что Свен Миксер публично прокомментирует визит во время завтрашнего визита в законодательный орган.
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