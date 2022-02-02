Саломе Зурабишвили встретилась со Свеном Миксером. Фото: из твиттера Саломе Зурабишвили
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Депутат Европарламента Свен Миксер находится с визитом в Тбилиси

02/02/2022 - 20:32
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Постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер находится с визитом в Тбилиси, где он встретился с президентом Саломе Зурабишвили.

После встречи Саломе Зурабишвили написала в Twitter, что говорила с депутатом Европарламента национального согласия».

«Я рада видеть поддержку и заинтересованность наших партнеров к этой платформе», — подчеркнула она.

В свою очередь Свен Миксер написал в Twitter, что обсудил с президентом Зурабишвили, «как расширить пространство для политических дебатов по актуальным вопросам, волнующим грузинское общество».

Представительство ЕС в Грузии сообщило «Civil Georgia», что Свен Миксер публично прокомментирует визит во время завтрашнего визита в законодательный орган.

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02/02/2022 - 20:32
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