Депутат Европарламента Свен Миксер находится с визитом в Тбилиси

Постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер находится с визитом в Тбилиси, где он встретился с президентом Саломе Зурабишвили.

После встречи Саломе Зурабишвили написала в Twitter, что говорила с депутатом Европарламента национального согласия».

«Я рада видеть поддержку и заинтересованность наших партнеров к этой платформе», — подчеркнула она.

В свою очередь Свен Миксер написал в Twitter, что обсудил с президентом Зурабишвили, «как расширить пространство для политических дебатов по актуальным вопросам, волнующим грузинское общество».

Представительство ЕС в Грузии сообщило «Civil Georgia», что Свен Миксер публично прокомментирует визит во время завтрашнего визита в законодательный орган.

