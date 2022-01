Папуашвили хочет встретиться с новым президентом Европарламента до начала диалога Жана Монне

Кабинет председателя Парламента Грузии заявил 22 января, что до начала Диалога Жана Монне важно, чтобы состоялась встреча между новым президентом Европарламента Робертой Мецола и председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили «с учетом личной роли и участия председателей в процессе диалога».

Заявлению кабинета Шалвы Папуашвили предшествовало заявление фасилитаторов диалога от Европарламента, депутатов Европарламента — Виолы фон Крамон, Марины Кальюранд и Мириам Лексманн, которые вчера заявили, что из-за нехватки времени у Папуашвили они отменили двухдневный визит в Грузию.

В Кабинете спикера Парламента заявили, что «планирование подготовительного визита будет логичным и целесообразным именно после этого (встречи президентов)».

«Диалог Жана Монне — это не спонтанный и односторонне спланированный формат деятельности, а процесс, основанный на сотрудничестве», — говорится в заявлении. «Поэтому важно его правильно подготовить и реализовать, чтобы этот инструмент вместо снижения поляризации не стал источником поляризации», — подчеркивается в заявлении.

В заявлении Кабинета председателя Парламента Грузии также говорится, что «диалог Жана Монне основан на принципе минимальной публичности. Поэтому заявление трех депутатов Европарламента от 21 января только увеличивает риски поляризации и не способствует процессу начала диалога».

Диалог Жана Монне — это формат парламентского посредничества и диалога, разработанный Европарламентом, основа которому была заложена в 2016 году. В июне 2021 года три депутата Европарламента были избраны для содействия процессу «Диалога Жана Монне», и это произошло вслед за достижением Соглашения между Грузинской мечтой и оппозицией 19 апреля при посредничестве ЕС. В конце июля правящая партия в одностороннем порядке вышла из соглашения.

Шалва Папуашвили был избран председателем Парламента 29 декабря после того, как бывший спикер Каха Кучава внезапно подал в отставку и отказался от депутатского мандата.

Расхождениям между председателем Парламента Грузии и депутатами Европарламента предшествовали натянутые отношения между властями Грузинской мечты и Брюсселем по ряду вопросов, включая назначение судей Верховного суда и членов Высшего совета юстиции, отказ от кредита ЕС и предполагаемую слежку Грузии за западными дипломатами.

