Шалва Папуашвили избран председателем Парламента Грузии

На внеочередном заседании 29 декабря депутаты Парламента Грузии, 88 голосами против 1, на должность председателя законодательного органа избрали Шалву Папуашвили, депутата от Грузинской мечты.

Грузинская мечта выдвинула Шалву Папуашвили на пост председателя Парламента 24 декабря, после отставки бывшего спикера Кахи Кучава.

Обращение Шалвы Папуашвили

Обращаясь к законодателям до избрания, Шалва Папуашвили сказал, что он будет стоять «на страже парламентского суверенитета» и будет работать с оппозицией. Он также пообещал, что следующие три года будут нагружены реформами для Парламента, поскольку в 2024 году Грузия должна подать заявку на членство в ЕС.

«Несмотря на разногласия, в этом Парламенте у нас есть хороший опыт сотрудничества с оппозицией», — сказал Папуашвили, приведя в качестве примера «успешную избирательную реформу».

Говоря о внешней политике страны, он сказал, что интеграция в НАТО и Евросоюз является приоритетом для правящей команды. Папуашвили также подчеркнул, что планируемые реформы «должны сыграть поворотную роль в законодательном и институциональном сближении нашей страны с Евросоюзом и вывести демократическое развитие страны на новый уровень».

«Наша национальная задача — объединить страну и вернуть наших абхазских и осетинских сестер и братьев», — заявил он, добавив, что «этот Парламент будет полноценным только тогда, когда избранные представители Абхазии и Цхинвальского региона сядут в этом зале вместе с нами».

По его словам, после обретения независимости, 2021 год был одним из самых трудных для Грузии, потому что «перед обществом одновременно стояли проблемы оккупации, пандемии, экономические проблемы и навязанная поляризация».

Биография Шалвы Папуашвили

Шалва Папуашвили попал в Парламент по списку Грузинской мечты в результате парламентских выборов 2020 года. До своего избрания спикером Парламента он был председателем парламентского Комитета по образованию и науке. С 27 марта 2021 года занимал должность секретаря по связям с общественностью Грузинской мечты.

В 2021 году он был сопредседателем парламентской Группы по реформе избирательной системы, которая была создана в сотрудничестве Грузинской мечты и партии «Граждане», к которой позже присоединились другие оппозиционные партии, подписавшие Соглашение от 19 апреля. Группа 17 мая согласилась внести изменения в избирательное законодательство, которые были одобрены Парламентом в июне.

За время своей парламентской карьеры Шалва Папуашвили также стал объектом критики за ненадлежащее обращение с депутатом от Единого национального движения Тиной Бокучава. Папуашвили тогда отрицал насилие и притеснение в отношении женщины-депутата.

Папуашвили, выпускник Саарландского университета, Германия, имеет опыт работы в частных и международных компаниях, в том числе возглавлял группу Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

