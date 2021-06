Три депутата Европарламента были избраны фасилитаторами «Диалога Жана Моне»

Группа поддержки демократии Европарламента выбрала депутатов Европарламента от Эстонии и Словакии Марину Кальюранд и Мириам Лексман фасилитаторами процесса «Диалога Жана Моне» в Грузии.

Группа заявила 23 июня, что Кальюранд и Лексман вместе с депутатом Европарламента Виолой фон Крамон-Таубадель «будут оказывать помощь в проведении диалога в Парламенте Грузии в и улучшении демократической парламентской культуры» посредством переговоров между политическими партиями, как предусмотрено в Соглашении от 19 апреля, достигнутом при посредничестве ЕС.

Депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила 24 июня, что она горда тем, что ее выбрали фасилитатором диалога, и с нетерпением ждет тесного сотрудничества со всеми политическими партиями и членами Парламента Грузии.

К этому времени Соглашение 19 апреля подписали Грузинская мечта и большинство оппозиционных партий. Единое национальное движение хотя вошло в Парламент, но документ не подписало.

«Диалог Жана Моне» — это инструмент, разработанный Европарламентом для парламентской медиации и диалога, и его основа была заложена в 2016 году.

