Посольство США резко критикует Грузинскую мечту

Согласно сегодняшнему заявлению Посольства США, Грузинская мечта подорвала принцип подотчетности правительства, закончив год поспешным упразднением Службы государственного инспектора.

В то же время, по заявлению посольства, правящая партия нанесла ущерб суду, с одной стороны, внесением поправок в Закон Об общих судах, а с другой стороны, назначив еще одного судью Верховного суда, Амирана Дзабунидзе, в результате «процесса с недостатками».

По заявлению Посольства США, правящая партия этим решением волей или неволей указала, что в ответ на независимый надзор за деятельностью властей или инакомыслие она ответит местью, наказанием или увольнением.

«Особую озабоченность вызывает отсутствие прозрачного обсуждения и анализа по этим законодательным изменениям», — заявили в Посольстве США, добавив, что правящая команда не представила убедительных аргументов в пользу того, почему изменения необходимо было принимать так «поспешно, без надлежащих консультаций».

«Сильные демократические институты и приверженность верховенству закона — лучший способ защитить Грузию от российской агрессии», — заявили в посольстве, добавив, что шаги по ослаблению демократических институтов подрывают стремление Грузии вступить в НАТО и Евросоюз.

30 декабря депутаты Грузинской мечты поддержали упразднение Службы государственного инспектора, независимого следственного органа, ответственного за контроль за законностью обработки персональных данных и расследование возможных злоупотреблений властью со стороны правоохранительных органов.

Служба госинспектора прекратит работу в марте 2022 года, а государственный инспектор Лонда Толораия и ее заместители останутся без работы. Вместо Службы инспектора будут созданы два новых органа — Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.

Инициатива правящей партии была озвучена в СМИ за несколько дней до ее упразднения, 24 декабря. Лонда Толораия заявила тогда, что правящая партия «наказала» ее агентство за его независимость, добросовестное отношение к делу, подчинение закону и решения по различным делам. Последний раз Служба государственного инспектора признала Министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу виновными в нарушении Закона о защите персональных данных за публикацию тюремной видеозаписи с бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил 25 декабря, что «на самом деле одна служба будет заменена двумя службами». «Компетенции никоим образом не урезаются, наоборот, полномочия следственной части расширяются», — сказал он.

