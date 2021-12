Президент просит прекратить рассмотрение вопроса об упразднении Службы госинспектора в ускоренном порядке

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 27 декабря, что рассмотрение законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора в ускоренном порядке следует прекратить.

«Недопустимо, чтобы решение об упразднении независимого государственного института, Службы государственного инспектора было бы инициировано и рассмотрено в ускоренном порядке без предварительных консультаций», — заявила президент.

Она также отметила, что инициатива об упразднении Службы государственного инспектора и создании взамен двух независимых структур оставляет без работы женщину – руководителя Службы государственного инспектора и более 100 ее сотрудников.

По словам Зурабишвили, «каждому нужно дать возможность представить свои аргументы, а инспектору должна быть предоставлена ​​возможность ознакомить Парламент с уже представленным отчетом о своей деятельности, а затем на основе всего этого принять обоснованное решение, которое снимет вопросы у общественности».

Президент подчеркнула, что «необходимо сделать все, чтобы сохранить рабочие места всех 114 сотрудников этого ведомства, включая государственного инспектора».

В заявлении президент Грузии также раскритиковала обращение с главой службы Лондой Толораия, отметив, что об этой инициативе она узнала из СМИ. «В государстве, где роль женщин должна быть усилена в соответствии с продекларированными приоритетами, у женщины-руководителя упраздняют ведомство во время ее нахождения в декретном отпуске, в предновогодний период, без какого-либо предупреждения», — сказала президент.

«Для меня, как для женщины-президента, также неприемлемо так обращаться с женщиной-руководителем Службы государственного инспектора Лондой ТолораИя», — добавила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, в то время, когда страна находится в ситуации «тяжелой поляризации», все подобные решения приводят к неоднозначности и вопросам в обществе, что «реально пагубно сказывается на процессе деполяризации».

Следует отметить, что законодательство Грузии позволяет президенту наложить вето на закон, принятый Парламентом, и вернуть его в законодательный орган с мотивированными замечаниями. Однако 84 депутата Грузинской мечты могут преодолеть президентское вето, для чего нужно всего 76 голосов.

Этой инициативе, которая подверглась критике со стороны неправительственного сектора, оппозиции, народного защитника и самого государственного инспектора Лонды Толораия, предшествовало начало расследования Службой государственного инспектора о возможном бесчеловечном обращении с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его перевода из Руставской тюрьмы в тюремное медицинское учреждение в Глдани.

Кроме того, служба также установила, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба нарушили Закон «О защите персональных данных», опубликовав видео и фотографии Саакашвили.

Лонда Толораия заявила, что решение правящей команды является «наказанием» службы за ее независимость, добросовестное отношение к делу, законопослушность и решения по различным делам. В то же время неправительственные организации отметили, что такое развитие событий является «крайне проблематичным и представляет собой законодательный произвол».

Посол США в Грузии Келли Дегнан и Офис Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также выразили озабоченность по поводу инициативы об упразднении Службы госинспектора. По словам народного защитника Грузии Нино Ломджария, эта инициатива противоречит Конституции Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)