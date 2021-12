Государственный инспектор заявил, что Пенитенциарная служба незаконно опубликовала видео Саакашвили

Служба государственного инспектора заявила 7 декабря, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба нарушили Закон «О защите персональных данных», опубликовав видеозапись с изображением бывшего президента Михаила Саакашвили.

Служба госинспектора оштрафовала Министерство юстиции на 500 лари и Специальную пенитенциарную службу на 2000 лари за нарушение статьи 44 Закона «О защите персональных данных». Учитывая, что Специальная пенитенциарная служба уже была оштрафован за нарушение закона в течение года, на этот раз она должна уплатить максимальную сумму штрафа, предусмотренную этой статьей.

Кроме того, Служба госинспектора поручила Министерству юстиции и Специальной пенитенциарной службе удалить эти видео с Facebook и веб-сайтов.

По заявлению Службы государственного инспектора, Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба объяснили распространение видеозаписей высоким общественным интересом, поскольку, по их заявлению, распространялись «ложные» сообщения о правовом состоянии и здоровье бывшего президента.

По заявлению Службы государственного инспектора, опубликованные 11 ноября записи, на которых видно, что сотрудники пенитенциарного учреждения переводят Саакашвили в Глданскую тюремную больницу против его воли, должны быть расценены как «обработка данных в унижающей достоинство человека форме».

Что касается видеозаписи, сделанной в «реаномобиле», на которой изображен эпизод до того, как бывшего президента принудительно перевели в тюремное медицинское учреждение, Служба государственного инспектора заявила, что ее публикация не может считаться «соразмерной» и «адекватной» мерой для удовлетворения общественного интереса.

В то же время, по заявлению инспектора, публикация видеозаписи, отражающей выход Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы, для демонстрации того, что Михаил Саакашвили действительно покинул изолятор добровольно, не может считаться законной, поскольку обратное подтверждают доказательства, полученные в результате проверки.

Служба государственного инспектора подвергла критике Министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу за распространение 6 ноября фото и видеоматериалов приема Михаилом Саакашвили пищевых добавок.

По заявлению службы, публикация записей в контексте того, что «это было недвусмысленным доказательством приема пищи Михаилом Саакашвили, без предоставления общественности информации о том, что их прием рекомендовался врачами и разрешен во время голодовки, содействовала появлению ощущения мнимости голодовки со стороны Михаила Саакашвили».

«Распространение такой информации о пациенте, с одной стороны, ставит под угрозу здоровье заключенного, объявившего голодовку, а с другой — порождает недоверие между пациентом и медицинским работником, что является одним из важных принципов предоставления надлежащих услуг», — заявила Служба государственного инспектора.

По заявлению службы, распространенная 8 октября информация о покупке Михаилом Саакашвили определенных товаров в магазине пенитенциарного учреждения также нарушила Закон «О защите персональных данных». По заявлению Службы инспектора, Пенитенциарная служба не обеспечила конфиденциальность хранящейся у себя информации, поскольку заявления высокопоставленных политических должностных лиц на ту же тему были идентичны информации, хранящейся в пенитенциарном учреждении.

В то же время в Службе инспектора подчеркнули, что информация, опубликованная 10 октября Пенитенциарной службой относительно артериального давления, пульса, сатурации и уровня глюкозы у Михаила Саакашвили, была законной.

Служба государственного инспектора и ранее заявляла, что информация о состоянии Михаила Саакашвили должна распространяться в минимальном объеме, «без нарушения достоинства субъекта данных и с четко определенной правовой целью».

Служба государственного инспектора также расследует случаи возможного бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили во время его перевода в тюремное медицинское учреждение.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)