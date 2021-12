Радио Свобода: Осужденному за убийство офицеру сократили наказание и освободили

Согласно журналистскому расследованию, опубликованному Тбилисским бюро Радио Свобода 27 декабря, полицейскому Симону (Сосо) Габриадзе, который был приговорен к восьми годам тюремного заключения за умышленное убийство, Тбилисский апелляционный суд сократил срок наказания до 15 месяцев, в результате чего он покинул тюрьму в июле 2021 г.

Инцидент произошел 19 апреля 2020 года, во время комендантского часа, когда «слепая пуля» в Тбилиси унесла жизнь женщины средних лет. Тогда СМИ сообщили, что жертва находилась в своем доме на проспекте Важа Пшавела вместе со своей матерью, когда получила ранение в голову пулей, выпущенной с противоположного балкона, и скончалась. Умершая была матерью певицы Тики Махалдиани.

На следующий день после произошедшего, 20 апреля, прокуратура сообщила, что задержала сотрудника полиции по обвинению в убийстве по неосторожности (статья 116 УК Грузии), которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Уже 21 апреля в следственном ведомстве заявили, что задержанному предъявлено обвинение в умышленном убийстве (ст. 108 УКГ), которая предусматривает наказание в виде 7-15 лет лишения свободы.

В журналистском расследовании Радио «Свобода» также указывает на возможное влияние прокуратуры, суда и Церкви на смягчение приговора, вынесенного сотруднику полиции.

Решение суда первой инстанции, решение Апелляционного суда и возможная роль прокуратуры

Как сообщает Радио Свобода, в январе 2021 года Тика Махалдиани сообщила журналистам, что Тбилисский городской суд приговорил сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве ее матери, к восьми годам лишения свободы.

По данным журналистского расследования, приговор был обжалован в вышестоящей инстанции не прокуратурой, а осужденным. В результате 27 апреля 2021 года Апелляционный суд смягчил обвинение. В частности, статья об умышленном убийстве снова была заменена убийством по неосторожности, а срок заключения с 8 лет был сокращен до 1 года и 3 месяцев, при этом он был приговорен к испытательному сроку на тот же срок.

Радио Свобода пишет со ссылкой на прокуратуру, ведомство обжаловало решение в Верховном суде, но тот признал его недопустимым.

Возможная роль Церкви в смягчении наказания для сотрудника полиции

В журналистском расследовании Радио Свободы также акцентируется внимание на роли Церкви в смягчении приговора полицейскому, в частности, на роли предводителя Храма Преображения Господня в Ваке, протоиерея Шалвы Кекелия.

По информации Радио Свобода, через год после смерти матери, в апреле 2021 года, певица Тика Махалдиани заявила в одной из передач на канале «Рустави-2», что подумывает о прощении убийцы своей матери, и что в этом ей помогает протоиерей Шалва Кекелия.

«Радио Свобода» пишет со ссылкой на слова мужа Махалдиани, что после приговора суда первой инстанции прокуратура поинтересовалась у них через адвоката, собираются ли они обжаловать это решение. За 2-3 дня до ответа члены семьи погибшей пошли в церковь к протоиерею Шалве Кекелия, где Кекелия сказал его супруге, чтобы не участвовала в наказании на 15 лет обвинненного в убийстве, поскольку это «не было сделано умышленно».

«Мол взгляни правильно, по-христиански. Этот разговор сыграл большую роль, и мы больше не стали опротестовывать. Наше участие в этом деле на этом закончилось», — цитирует Радио Свобода со ссылкой на лосва мужа Махалдиани.

Сам Шалва Кекелия рассказал Радио Свобода, что после трагедии Тика Махалдиани стала членом его церковного прихода и что вместе с ней в церковь часто ходил ее супруг.

«Я не вмешивался напрямую, но часто разговаривал с Тикой, говорил ей, что это не было преднамеренным преступлением, что человек специально совершил что-то ужасное, что подобное может случиться с кем угодно», — сказал Шалва Кекелия Радио Свобода, добавив, что в итоге «Тика смогла простить и доверить все это Богу».

Он также подчеркнул, что в этом заслуга Тики Махалдиани, а не его.

Позиция юристов

Журналистское расследование Радио Свобода также подчеркивает позицию юристов, которые заявляют, что преступление изначально не удовлетворяло квалификации умышленного убийства, а прокуратура утяжелила обвинение задержанному по влиянию со стороны общественности.

По их мнению, важным фактором здесь является то, что, хотя максимальный срок наказания по статье 116 составляет 4 года, суд назначил только 15 месяцев лишения свободы.

Как сообщает Радио Свобода, вердикт Апелляционного суда недоступен, и поэтому неизвестно, какие фактические обстоятельства использовались судом второй инстанции для смягчения приговора.

