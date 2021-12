Кандидат в члены Верховного суда выступает за запрет «нападок» на суд

Номинированный на последнее вакантное место в Верховном суде Грузии Амиран Дзабунидзе заявил на слушаниях в парламентском комитете 28 декабря, что Грузия может ограничить свободу выражения, чтобы предотвратить «чрезмерные нападки» на судебную систему.

Отвечая на вопрос депутата Грузинской мечты Алуды Гудушаури, кандидат в судьи ВС назвал «кампанию» против судебной системы «неприемлемой» и пояснил, что «такое выражение в соответствии со статьей 10 Конвенции о правах человека может быть ограничено, если оно происходит в отношении суда».

По его словам, текущие судебные процессы не должны обсуждаться в СМИ, поскольку «общественное мнение не должно формироваться заранее и тем самым влиять на судью и рассматриваемое им дело».

Он также сослался на «Бангалорские принципы» поведения судей и сказал, что «судья не должен выражать своего мнения в связи с событиями в обществе, в стране».

Депутат от «За Грузию» Михаил Даушвили попросил кандидата в судьи Верховного суда изложить свою позицию в связи с заявлением Административного комитета Конференции судей Грузии от 4 ноября, в котором комитет подверг критике посольства ЕС и США за вмешательство во внутренние дела страны. Более десятка судей дистанцировались от этого заявления своих коллег.

Дзабунидзе сказал, что, хотя он не является ни членом комитета, ни одним из подписантов ноябрьского заявления, он разделяет дух заявления, поскольку оно содержит только правовое мнение и поясняется то, что написано в законе.

Обращаясь к коллегам, которые тогда дистанцировались от заявления комитета, Дзабунидзе сказал, что заявления некоторых из них не были умеренными и взвешенными. Однако, по его словам, что ему нужно будет перечитать и проанализировать эти заявления, чтобы выяснить, нарушили ли его коллеги Бангалорские принципы.

Кандидат в судьи Верховного суда сделал комментарий по поводу того, что судьи должны воздерживаться от публичного выражения своего мнения, и это заявление прозвучало на фоне попытки правящей партии принять в ускоренном порядке законопроект, который подвергнет дисциплинарным санкциям судей за высказывание несбалансированных, несоразмерных или политически предвзятых мнений.

Согласно Бангалорским принципам, «объективность судьи является обязательным условием надлежащего исполнения им своих обязанностей». В то же время судья должен обеспечить, чтобы его поведение как в суде, так и за его пределами «должно способствовать поддержанию и росту доверия общества, представителей юридической профессии и сторон судебного процесса в объективности судьи и судебных органов».

Согласно Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, свобода выражения мнений может быть ограничена, среди прочего, для «обеспечения авторитета и беспристрастности судебной власти».

46-летний Амиран Дзабунидзе в настоящее время исполняет обязанности председателя Кутаисского апелляционного суда. В 2019 году он также вошел в число 50 лучших кандидатов в члены Верховного суда. Однако потом, наконец, Высший совет юстиции не представил его кандидатуру в Парламент. Дзабунидзе пояснил на парламентских слушаниях, что снял свою кандидатуру, потому что считал, что не был готов к «публичному выступлению».

Дзабунидзе окончил Тбилисский университет бизнеса и социально-экономического управления, Факультет права и экономики в 1997 году по специальности «Право и менеджмент». По словам Дзабунидзе, в 2005 году университет уже не смог получить аккредитацию.

В 2011-2013 годах он был судьей Мцхетского районного суда, а в 2013-2015 годах — судьей и председателем Хелвачаурского районного суда. Дзабунидзе является судьей Тбилисского апелляционного суда с декабря 2015 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)