Омбудсмен: Инициатива упразднения Службы госинспектора противоречит Конституции

Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила 27 декабря, что инициатива Грузинской мечты об упразднении Службы государственного инспектора противоречит Конституции Грузии и «направлена ​​на вмешательство в деятельность независимого института».

«Главным недостатком» разработанного «непрозрачно» законопроекта омбудсмен считает увольнение сотрудников, что, по ее словам, нарушает статью 25 Конституции Грузии, а также позитивные обязательства по Конституции и Европейской конвенции о правах человека о запрете ненадлежащего обращения и праве на частную жизнь».

В то же время, по мнению народного защитника, предлагаемая процедура увольнения сотрудников Служб государственного инспектора, которая отличается от существующего правила, «ставит их в неравное положение» по сравнению с другими публичными служащими и является «дискриминационной по своему содержанию».

Омбудсмен также ссылается на практику Конституционного суда, утверждая, что досрочное прекращение деятельности независимого органа допускается лишь «в исключительном случае», когда это «необходимо» и является «единственным» эффективный способом достижения легитимной цели. По словам народного защитника, применительно к Службе государственного инспектора этим «особым случаем» может быть улучшение управления службой.

Также, ссылаясь на Конституционный суд, омбудсмен поясняет, что такой особый случай возникает только тогда, когда существующие нормы содержат столько недостатков, что их изменение является неотложной необходимостью. По словам народного защитника, тот факт, что мы не имеем дела с таким случаем, подтверждается еще и тем, что законопроект «по сути» не меняет законодательство, регулирующее работу Службы инспектора.

«Инициированный проект не предлагает существенных новшеств… На месте Службы инспектора создаются 2 новых органа, и лишь мизерно увеличивается следственная юрисдикция. При этом ничего нового не предлагается с точки зрения зависимости от прокуратуры Грузии», — заявляет омбудсмен, добавив, что «сотрудники прокуратуры больше не будут подпадать под следственный мандат службы».

Омбудсмен также считает «тревожным» рассмотрение законопроекта в ускоренном порядке и заявляет, что целью принятия решения об упразднении «должным образом» и «эффективно» функционирующего независимого института без предварительной консультации с заинтересованными сторонами и Парламентом является оказание «влияния на деятельность» этого органа.

Омбудсмен призывает Парламент Грузии воздержаться от принятия законопроекта, а дипломатический корпус и международные организации максимально подключиться к процессу, чтобы избежать принятия закона, который «ухудшит защиту прав человека в Грузии».

В случае принятия законопроекта в такой форме, омбудсмен призывает президента вернуть его в Парламент с замечаниями или обратиться в Конституционный суд.

Депутаты Грузинской мечты сегодня официально зарегистрировали законопроект об упразднении Службы госинспектора и создании на ее месте двух новых служб. Ожидается, что Парламент в ускоренном порядке рассмотрит законопроект на внеочередных заседаниях 29-30 декабря.

Инициированные правящей командой изменения сегодня были расценены государственным инспектором Лондой Толорая как «наказание» службы «за независимость, добросовестное отношение к делу, законопослушание».

«Это очень опасный прецедент не только для Службы государственного инспектора, но и для всей страны. Этот процесс ставит под угрозу всех избранных должностных лиц», — сказала она.

Посол США Келли Деганан также назвала «тревожным» разработку законопроекта в «ускоренном порядке… не только без каких-либо консультаций с заинтересованными сторонами, но и с самим государственным инспектором, а также без подотчетности и прозрачности».

Инициативу раскритиковали и неправительственные организации, которые заявили, что «подготовка законопроекта по вопросу такой важности и общественного интереса в полностью закрытой форме, когда в процесс его разработки не были вовлечены ни непосредственно представители службы, и неправительственные организации и ни другие заинтересованные стороны, является чрезвычайно проблематичным и законодательным произволом».

Законопроект в оппозиции также назвали попыткой Грузинской мечты сохранить власть и получить контроль над независимым институтом.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)