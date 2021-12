Спорный законопроект предусматривает наказание судей за «неуравновешенные» мнения

Решение депутатов от Грузинской мечты об ускорении рассмотрения поправок в Закон «Об общих судах» вызвало очередные разногласия. Изменения, среди прочего, ограничивают способность судей выражать неуравновешенные, несоразмерные или политически мотивированное мнение.

Поправки, инициированные 27 декабря, наделяют Высший совет юстиции полномочиями принимать дисциплинарные меры в отношении судей, которые, по мнению последнего, нарушили этот принцип. Количество голосов, требуемых по законопроекту для применения таких санкций, сокращено с 2/3 совета до простого большинства.

В случае принятия изменений, в Высшем совете юстиции будет создана Служба инспектора, которая будет изучать возможные проступки судей. Кроме того, будет снят запрет на избрание члена в Высший совет юстиции дважды подряд.

Инициатива, совпавшая по времени с другой инициативой Грузинской мечты по упразднению Службы государственного инспектора, вызвала резкую критику со стороны судей, гражданского общества и посла США Келли Дегнан.

НПО и оппозиция считают, что реализация этого решения позволит «судебному клану» наказать тех коллег, которые недавно подвергли критике представителей судебной системы за то, что они обвинили посольства ЕС и США во вмешательстве во внутренние дела страны.

Часть судей осуждает инициативу

Четырнадцать судей, большинство из которых критиковали судебную систему в ноябре, заявили, что предложенные изменения являются «попыткой ослабить независимых судей, запугать их и запретить им выражать критическое мнение».

По их заявлению, предоставление таких полномочий Высшему совету юстиции «будет способствовать еще большей концентрации власти и еще больше ослабит рычагов защиты, существующих в руках отдельных судей».

Судьи подчеркнули, что невмешательство в дело судьи включает их свободу участвовать в судебной деятельности, а также выражать свою позицию, в том числе критическую, по вопросам администрирования правосудия.

«Следовательно, позволить Высшему совету юстиции на основе непрогнозируемой законодательной записи оценивать целесообразность мнения, выраженного судьей, привлечь судей к дисциплинарной ответственности за свободу слова простым большинством голосов, принудительно перевести их в другой суд — это атака на индивидуальных, независимых и свободных судей».

Судьи заявляют, что указанные изменения узаконят все противоправные действия, которые годами считались эффективными и испытанными методами притеснения судей. «Независимая судебная система основана на независимых судьях», — заявили они, добавив, что главной целью любого правового государства является неприкосновенность свободных и независимых судей.

Подписанты призвали Парламент воздержаться от принятия изменений, поскольку «все судьи будут вынуждены испытать на себе пагубные последствия этих изменений, а в долгосрочной перспективе — все члены общества».

Коалиция за независимое и прозрачное правосудие

Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, которая объединяет около 40 местных НПО, заявила 28 декабря, что она «к сожалению» рассмотрение предложенных изменений, «аналогично прошлому опыту, проходит в предновогодний период без участия общественности и без консультаций».

По мнению правозащитников, добавление дисциплинарных проступков и форм наказания прямо противоречит индивидуальной независимости судей. По их словам, «виды новых санкций создают впечатление, что предлагаемые правила направлены на наказание конкретных судей и полное исчезновение инакомыслия в системе».

Подчеркнув, что «внесение таких законодательных изменений, даже в странах с состоявшейся демократией, немыслимо без участия общественности и обсуждения в публичном формате», НПО отметили, что «в Грузии, где одной из основных проблем для судебной системы является индивидуальная независимость судей, такие законодательные изменения требует еще большей осторожности».

По их словам, изменение правил принятия решений о дисциплинарных взысканиях и сокращение кворума связано с ситуацией в Высшем совете юстиции, поскольку Парламент до сих пор не избрал 5 внесудебных членов Высшего совета.

«Для принятия важных решений необходима поддержка со стороны всех десяти действующих членов. Часто невозможно собрать кворум по техническим причинам (например, отвод члена из-за связи с судьей)», — заявили в НПО.

По мнению НПО, Грузинская мечта не имеет необходимых 90 голосов для назначения внесудебных членов совета и ей необходимо достичь консенсуса с оппозицией. «Инициирование законопроекта правящей командой еще раз показывает, что они не желают вести конструктивный диалог с оппозицией, и что они вновь открыто продвигают интересы существующей в судебной системе влиятельной группы», — заявили они.

По мнению коалиции, запрет на избрание одного и того же человека на должность члена ВСЮ дважды подряд был включен в «те малочисленные позитивные» законодательные акты, которые были направлены на предотвращение концентрации власти. «В течение многих лет в центре критики судебной системы находилась практика корпоративизма и клановости в Высшем совете юстиции», — заявили в коалиции.

Коалиция призвала Парламент приостановить рассмотрение инициированного законопроекта и создать формат, ориентированный на консенсус и широкое участие общественности, изучить необходимость фундаментальной реформы системы правосудия и подготовить соответствующие изменения.

Посол США призывает депутатов «Грузинской мечты» отложить процесс

Посол США в Грузии Келли Дегнан 28 декабря встретилась с председателями парламентских комитетов по правовым вопросам и по правам человека Анри Оханашвили и Михаилом Сарджвеладзе, чтобы обсудить ускоренные поправки к Закону об общих судах, а также вопросы, связанные с упразднением Службы государственного инспектора, и в обоих случаях призвала их приостановить процесс.

В беседе с журналистами посол США заявила, что на встрече выразила обеспокоенность по поводу «ускоренного» процесса, добавив, что «оба эти законопроекта являются очень важными и сенситивными и требуют широких консультаций и времени для обсуждения». Келли Дегнан также отметила, что «это в наилучших интересах Грузии».

По ее словам, как ей стало известно, в январе начнется процесс консультаций по судебной реформе.

«Я надеюсь, что председатели комитетов серьезно отнесутся к нашим опасениям и рассмотрят возможность отложить оба законопроекта до проведения всеобъемлющих, широких и инклюзивных консультаций со всеми заинтересованными сторонами», — сказала посол.

29-30 декабря в Парламенте Грузии пройдут внеочередные заседания, в ходе которых пройдут три слушания по обеим спорным инициативам.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)