Грузинская мечта предлагает сотрудникам госинспектора остаться в созданных взамен службах

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе во время сегодняшних обсуждений на сессии Парламента выступил с инициативой внесения поправок в законопроект об упразднении Службы государственного инспектора, согласно которым, 120 сотрудников службы будут перераспределены в две службы, которые будут созданы взамен. В инициативе Кобахидзе не упоминались госинспектор Лонда Толораия и ее заместители.

Из инициативы видно, что правящая команда частично отступила, так как первоначальная версия законопроекта предусматривает упразднение Службы государственного инспектора и увольнение ее сотрудников. Грузинская мечта взамен планирует создать два новых органа – Специальную следственную службу и Службу по защите персональных данных.

В ходе первого чтения законопроекта Ираклий Кобахидзе заявил, что абсолютно все сотрудники Следственного департамента Службы инспектора сохранят свои должности и перейдут в новую Следственную службу.

Сотрудники Департамента по защите персональных данных будут приняты на работу в новую Службу по защите персональных данных автоматически, без конкурса.

Что касается сотрудников, занятых на административных должностях в остальных 7 департаментах, по словам Кобахидзе, у них будет возможность перейти на новые должности в две новые службы по своему выбору.

Ожидается, что законопроект, который уже прошел комитетские слушания, будет одобрен Парламентом на внеочередном заседании 30 декабря. Депутаты Грузинской мечты пытаются принять поправки до Нового года в ускоренном порядке.

Другие подробности об инициативе по упразднению Службы государственного инспектора читайте по ссылкам ниже:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)