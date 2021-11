Часть судей не разделяет критику своих коллег в адрес посольств США и ЕС

Трое судей Тбилисского апелляционного суда и девять судей Тбилисского городского и других районных судов выразили несогласие с утверждениями своих коллег о вмешательстве посольств ЕС и США во внутренние дела страны.

Административный комитет Конференции судей Грузии отреагировал на критику относительно избрания двух членов судей в Высший совет юстиции. По заявлению посольств, назначение членов совета было непрозрачным и неконкурентным.

Судья Тбилисского апелляционного суда Кетеван Месхишвили 4 ноября написала в Facebook, что с усилиями иностранных партнеров «мы годами пытаемся создать суд, который будет пользоваться еще большим доверием и уважением».

Ссылаясь на заявление судейского комитета, она также отметила, что разговор судей с международными партнерами «с этим пафосом» «означает упущенный шанс для нашей страны, для будущего наших детей».

В комментариях к этому же посту судьи судов Тбилиси и Кутаиси Эка Арешидзе и Тамар Хажомия заявили, что разделяют и согласны с этой позицией.

В то же время судья Апелляционного суда Тбилиси Гела Бадриашвили, судья районного суда Тетрицкаро Бадри Нипаришвили и судья Горийского районного суда Леван Дарбаидзе выразили уважение и признательность западным партнерам.

«На протяжении десятилетий наши международные партнеры бескорыстно помогали нам в построении вооруженной высоким доверием со стороны общества, свободной от всех внутренних и внешних влияний, подотчетной судебной системы», — сказал Дарибаидзе, добавив, что такое отношение Административного комитета судей к международным партнерам «на самом деле не может содействовать прогрессу в судебной системе».

В отдельном посте еще один судья Тбилисского апелляционного суда Шота Гецадзе заявил, что не разделяет дух содержания заявления комитета.

Судья Тбилисского городского суда Заза Мартиашвили особо отметил многолетнюю помощь, оказываемую Грузии Соединенными Штатами и Евросоюзом. «Именно во внутренних делах страны они десятилетиями оказывают нам помощь, что никогда не воспринималось как вмешательство, и мы получали помощь без каких-либо проблем», — сказал он.

«Когда в реформы вкладываются значительные ресурсы, интерес к результатам вполне естественен, и я считаю, что с этим следует считаться и принимать во внимание», — добавил он.

Заявление комиссии осудили также судьи Тбилисского городского и Телавского районного судов — Георгий Эбаноидзе и Мамука Циклаури.

Реакция судей Верховного суда

В совместном заявлении, опубликованном 5 ноября в Facebook, судьи Верховного суда Нино Бакакури и Екатерина Гаситашвили выразили солидарность с коллегами, которые придерживаются отличающейся позиции из Комитета судей, добавив, что «очень важно право каждого судьи свободно и публично выражать свою позицию».

«Мы считаем, что вклад международных партнеров Грузии в развитие нашей страны, создание демократических институтов и создание правового государства неизмерим», — заявили они.

