Несмотря на критику, Парламент утвердил судей Верховного суда

Несмотря на критику со стороны международного сообщества и местного гражданского сектора, 1 декабря Парламент Грузии назначил четырех судей Верховного суда бессрочно.

Грузинская мечта назначила в Верховный суд судей Геннадия Микаберидзе, Нино Сандодзе, Тамар Окропиридзе и Тею Дзимистарашвили. На четыре вакантные должности в Верховном суде в Парламенте были выдвинуты только их кандидатуры. Окропиридзе был судьей Тбилисского городского суда, остальные работали в Тбилисском апелляционном суде.

В Верховном суде остается еще одно вакантное место судьи.

Процесс голосования за судей проходил на фоне протеста оппозиции, поскольку несколько депутатов покинули зал суда «демаршем». Пять оппозиционных депутатов — Бадри Джапаридзе и Ана Нацвлишвили из Лело, а также Георгий Вашадзе и Теона Акубардия из «Стратегия Агмашенебели» и республиканский депутат Хатуна Самнидзе — провели совместный брифинг, на котором подвергли критике процесс назначения и назвали его «нелегитимным».

Депутат от «Лело» Ана Нацвлишвили обвинила Грузинскую мечту в перенесении от прежней власти и сохранении «кланового суда», подчеркнув, что «этот суд сегодня является одним из главных форпостов их власти».

По ее словам, внутри страны и за ее пределами все согласны с тем, что процесс отбора судей должен был быть остановлен до проведения реформ, а после этого «должны были быть назначены люди по новой, здоровой системе». Она также обвинила правящую команду в том, что она дважды откладывала инициированный оппозицией законопроект, необходимый для оздоровления судебной системы.

«Грузинская мечта лжет, когда говорит, что у нее хорошая система и что оппозиция не представила никаких предложений, как улучшить суд», — сказала она.

Кандидатов в судьи Верховного суда заслушали в Парламенте 25-26 ноября. Продолжение процесса назначения судей Парламентом подверглось критике со стороны широкой общественности, включая посольства США и ЕС.

26 ноября Посольство США в Грузии заявило, что «разочаровано» тем, что Парламент Грузии продолжает процесс назначения судей Верховного суда. Посольство также выразило обеспокоенность тем, что Парламент продолжает процесс назначения «до завершения независимой оценки предыдущих волн судебной реформы», как это согласовано политическими лидерами 19 апреля в документе, подписанном оппозицией и правящей командой.

В то же время Посольство ЕС отказалось присутствовать на парламентских слушаниях кандидатов. 25 ноября посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что процесс отбора судей не соответствует соглашению, достигнутому 19 апреля при посредничестве ЕС, а также условиям получения макрофинансовой помощи от ЕС. Харцель также отметил, что в грузинском законодательстве есть пробелы, которые «не полностью соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии».

Ранее 24 ноября Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, которая объединяет около 40 местных НПО, призвала Парламент Грузии отказаться от назначения судей Верховного суда до тех пор, «пока не будет проведена системная реформа правосудия и принятие решения по этому вопросу при политическом консенсусе не станет обязательным».

Коалиция также отметила, что «процесс собеседования и оценки» 4 кандидатов в судьи Верховного суда в Высшем совете юстиции «характеризовался явным кризисом легитимности».

Ранее, в июле этого года, Грузинская мечта также назначила шестерых судей Верховного суда бессрочно, несмотря на критику.

