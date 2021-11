НПО комментируют запланированные слушания кандидатов в члены ВС в Парламенте

Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, в которую входят около 40 местных НПО, призвала 24 ноября «Парламент Грузии отказаться от назначения судей Верховного суда до тех пор, пока не будет проведена системная судебная реформа и не станет обязательным принятие решения по этому вопросу посредством политического консенсуса».

25-26 ноября Парламент заслушает четырех кандидатов в Верховный суд — Геннадия Макаридзе, Нино Сандодзе, Тамар Окропиридзе и Теа Дзимистарашвили. На данный момент в Верховном суде 5 вакансий, на которые судьи должны быть назначены бессрочно.

Отметив, что начинать собеседование с кандидатами Парламентом «неоправданно», коалиция подвергла критике законодательный орган за принятие решений по кандидатам простым большинством без политического консенсуса. По мнению коалиции, укомплектование штатов Верховного суда без такого консенсуса «дает возможность еще больше усилить политическое влияние в судебной системе».

По мнению НПО, «существующее правило отбора/назначения судей не гарантирует, что конкурс свободен от партийного влияния, а предыдущие случаи отбора показывают, что кандидатов не судят на основе их квалификации и профессиональной порядочности».

По мнению коалиции, Высший совет юстиции «опрос и оценка 4 кандидатов в судьи Верховного суда характеризовались явным кризисом легитимности».

В то же время, по утверждению неправительственных организаций, Высший совет юстиции нарушил двухнедельный срок отбора кандидата для трех из четырех кандидатов (Нино Сандодзе, Тамар Окропиридзе, Теа Дзимистарашвили).

Несмотря на один из пунктов Соглашения от 19 апреля, в котором предусматривалось приостановить назначения до необходимых судебных реформ, в июле Грузинская мечта назначила шестерых судей Верховного суда бессрочно.

