В Сухуми возникло противостояние между оппозицией и правоохранителями

Акция протеста оппозиции в Сухуми 21 декабря переросла в беспорядки после того, как между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов возникло противостояние.

Организатором акции был созданный недавно Народно-патриотический союз Абхазии, который все больше противостоит администрации Аслана Бжания из-за ряда разногласий в течение года.

В список проблем в оккупированном регионе входят затяжной энергетический кризис, борьба с пандемией, инцидент со стрельбой 30 сентября в Сухуми, а также опасения по поводу ухудшения исполнения закона, заявление Бжания о «передаче части суверенитета» Москве, а также расследование, проводимое в связи с приватизацией старейшей Беслетской ГЭС, находящейся во владении оппозиционного лидера Кана Кварчия.

Акция началась с критики Бжания

Митинг 21 декабря стал самым сильным протестом против Бжания с момента его прихода к власти на внеочередных выборах в марте 2020 года.

Протестующие сначала собрались перед Драмтеатром в центре Сухуми. Митинг не был санкционирован, поскольку в августе Бжания запретил массовые мероприятия и митинги, чтобы предотвратить распространение Ковид-19.

Лидеры организаций, входящих в Народно-патриотического союз Абхазии, начали митинг с критикой администрации Аслана Бжания.

Лидер движения Ахьаца Ахра Бжания подверг критике абхазского лидера за его неоднозначную «внешнюю политику». Как сообщает «Апсныпресс», лидер оппозиции отреагировал на заявление Бжания о уступке части «суверенитета» Абхазии России.

Он раскритиковал Бжания также за возможные переговоры с Тбилиси. Он имел в виду спорную норму «Концепции внешней политики» оккупированного региона относительно переговоров с центральными властями Грузии. Эта норма уже изъята из концепции.

Лидер оппозиции также говорил об энергетическом кризисе из-за добычи криптовалюты и «выборочном применении закона только к тем, кто не поддерживает нынешнюю власть».

Как сообщает «Апсныпресс», председатель группы абхазских ветеранов «Аруаа» Темур Гулия напомнил, что статья о диалоге с Тбилиси была изъята только благодаря усилиям оппозиции и общественности.

Он раскритиковал абхазского лидера за «внешнеполитический» скандал и ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию. «Вот уже почти два года мы не видим выполнения никаких предвыборных обещаний», — сказал Гулия.

Адгур Ардзинба, один из лидеров Народно-патриотического союза и председатель Абхазского народного движения, сказал, что абхазский лидер не сделал выводов из протестов в связи со стрельбой в Сухуми полтора месяца назад.

Между тем русскоязычная служба Радио «Свобода» — «Эхо Кавказа» процитировала слова Ардзинба, что «люди, которые сегодня случайно оказались во власти, не понимают само понятие «суверенитет», потому что большинство из тех, кто сегодня впился в нашу страну и пьет нашу с вами кровь, сформировались в те времена, когда Абхазия была автономной республикой. Они не имеют никакого представления о том, как управлять независимым государством. Их тянет под какое-то покровительство».

Лидер партии «Апсны» Виталий Габния заявил, что администрация Бжания «ломает дух людей и постоянно убеждает их в том, что Абхазия не может жить и развиваться самостоятельно».

Неудачные переговоры с лидером Абхазии

После выступлений два лидера оппозиции, Темур Гулия и Аслан Барцыц встретились с Бжания, чтобы попросить его прийти на митинг и поговорить с общественностью.

После переговоров советник абхазского лидера Нугзар Логуа пришел на митинг и сказал протестующим, что Бжания не придет на акцию и не будет нарушать свой собственный указ о запрете массовых собраний.

Как сообщает «Апсныпресс», Логуа сказал, что Бжания готов сесть с оппозицией через несколько дней, как только ситуация стабилизируется, и обсудит все злободневные вопросы.

Акция переросла в массовые беспорядки на фоне столкновений с правоохранительными органами

Напряженность обострилась после того, как Бжания отказался приехать на митинг, и они прошли от Драматического театра к «парламенту», где, как сообщается, несколько раз пытались прорвать кордон милиции и ворваться в законодательный орган.

На видеозаписи, распространенной «Апсныпресс» в Телеграмм-канале, видно, как митингующие захватили автобус и пытались пробраться к парламенту.

Еще одно видео, размещенное во «ВКонтакте», показывает, как протестующие пытаются перевернуть автобус, после чего правоохранители попытались разогнать их с помощью дымовой шашки. На кадрах также видна пиротехника, но неизвестно, кто ее применил.

На видео абхазского телевидения, видно, что его съемочная группа подверглась нападению во время беспорядков.

Оппозиция выдвинула требования во время второго раунда переговоров

После возникновения напряженности лидеры оппозиции — Темур Гулия, Адгур Ардзинба и вице-спикер парламента Михаил Сангулия – вошли в здание «парламента», чтобы провести переговоры с лидером Абхазии, премьер-министром Александром Анквабом и главой администрации Бжания Алхасом Квициния.

По итогам переговоров лидер оппозиции Ахра Бжания обнародовал план начала процедуры импичмента в парламенте, где Аслан Бжания не имеет большинства.

Как сообщает «Апсныпресс», лидер оппозиции потребовал, чтобы во время процедуры импичмента были заморожены «все инициативы, связанные с энергетикой, имуществом и внешней политикой», были внесены поправки в «конституцию», чтобы упразднить службу «премьер-министра», и перейти от полностью мажоритарной системы на смешанную избирательную систему и чтобы «министров» утверждали депутаты.

По его словам, для удовлетворения этих требований потребуется перенос назначенных на 12 марта «парламентских выборов».

Телеграмм-канал «Республика» процитировал Адгура Ардзинба, заявившего, что он против ухода «избранного президента» с поста до истечения срока его полномочий, но добавил, что такие действия будут оправданы, «если президент и его правительство продолжат делать что-то, что вредит интересам людей».

Как сообщает «Апсныпресс», Ардзинба также заявил, что Бжания пообещал им, что рассмотрит возможность переноса «парламентских выборов» и подведет итоги работы своего правительства до конца 2021 года, чтобы впоследствии принять решение по кадрам.

После этого митингующие вскоре начали расходиться.

