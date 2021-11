В правоохранительных структурах Абхазии нарастает беспокойство по поводу «системного кризиса»

Абхазские депутаты вызвали в местный «законодательный орган» «министра внутренних дел» Дмитрия Дбара, «генерального прокурора» Адгура Агрба и других представителей Службы безопасности 24 ноября на том фоне, когда в правоохранительных структурах растет беспокойство по поводу «системного кризиса» и криминальной обстановки в оккупированном регионе. Утром того же дня, накануне острого противостояния официальных лиц и оппозиционных «депутатов», в Гудаутском муниципалитете был обстрелян из огнестрельного оружия пассажирский микроавтобус.

Чрезвычайное заседание «парламента» было созвано на основании обращения Народно-патриотического союза Абхазии. Эта новая политическая платформа была создана 17 ноября 9 оппозиционными организациями, и ее заявленная цель — противостоять «антинациональным» проектам администрации лидера Абхазии Аслана Бжания.

Целью призыва Патриотического союза провести заседание было обсуждение драки между ветеранами войны и сотрудниками милиции 30 сентября, самоубийство молодого человека, задержанного гагрской милицией, и операции милиции 16 ноября против друзей умершего человека, которые, по сообщениям, якобы планировали убийство сотрудников милиции в Гагра. В итоге один подозреваемый был убит, и один ранен.

Обеспокоенность оппозиции и обвинения в адрес официальных лиц

На заседании «парламента» один из лидеров оппозиционной группы «Аидгилара» Лаша Шамба зачитал обращение Патриотического союза, в котором речь шла об инциденте со стрельбой 30 сентября и текущем расследовании о роли в этом инциденте «депутатов» Гари Кокая и Алмасхана Ардзинба.

Еще два дела касались смерти 24-летнего Анри Атейба 14 сентября, который месяцем ранее, 12 августа пытался покончить жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания Гагра. Мать Атейба утверждает, что ее сына избили милиционеры и подтолкнули к самоубийству. Сообщается, что он был задержан 7 августа и подозревался в насилии на сотрудника милиции Гагрского района.

После смерти Атейба, 16 ноября милиция пыталась задержать ее друзей, 22-летнего Амира Кетия и 23-летнего Омара Хагуша, по обвинению в планировании убийства сотрудников милиции. При попытке задержать их произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя подозреваемыми, в результате чего Кетия была убит, а Хагуш ранен. Оппозиция назвала инцидент «апофеозом системного насилия, непрофессионализма и безнаказанности сотрудников правоохранительных органов».

Оппозиция подчеркнула необходимость принятия неотложных мер против «должностных лиц, которые несут личную ответственность за ухудшение внутриполитической ситуации». Они подчеркнули, что «вопреки требованиям действующего законодательства и здравому смыслу» абхазский лидер Аслан Бжания не смог принять срочных мер.

Ответ правоохранительных стрктур

В ходе бурной дискуссии представители правоохранительных структур, в том числе «министр внутренних дел» Дмитрий Дбар, «генеральный прокурор» Адгур Агрба, прокурор Сухуми Алхас Агумава и начальник «Службы безопасности» Роберт Киут, пытались защититься от обвинений.

В отношении Атейба «прокурор» Агрба заявил, что уголовное дело возбуждено против трех сотрудников милиции. Говоря об инциденте 16 ноября, он отметил, что и Кетия, и Хагуш были вооружены и первыми открыли огонь по милиционерам. По его словам, прокуратура не нашла нарушений со стороны милиции.

«Министр внутренних дел» Дмитрий Дбар подчеркнул, что, несмотря на свой молодой возраст, против Кетия и Хагуш неоднократно были выдвинуты серьезные обвинения, добавив, что за два года до инцидента Атейба пытался покончить с собой также в другом отделении милиции.

Что касается инцидента 30 сентября, Дбар повторил, что извинился перед ветеранами войны, отметив, что «прокуратура» дала этому свою правовую оценку.

В свою очередь, Дбар выразил обеспокоенность по поводу открытой борьбы оппозиции с правоохранительной системой. Это беспокоит меня как министра внутренних дел, потому что вместо того, чтобы выполнять свою работу, я два месяца занимаюсь политикой, — сказал он.

После обсуждения «законодательный орган» поднял вопрос о принятии резолюции и призвал Аслана Бжания инициировать процедуры увольнения Дбара и увольнения «генерального прокурора» в «парламентом». Кроме того, «парламент» призвал «прокуратуру» освободить «прокурора» Сухуми Алхаса Агумава. Однако резолюция не получила достаточной поддержки со стороны «депутатов».

