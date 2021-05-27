Центр Сухуми, Абхазия, Грузия. Фото: www.sukhumcity.ru
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Сухуми изъял из «Концепции внешней политики» пункт о диалоге с Тбилиси

27/05/2021 - 20:23
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Абхазский лидер Аслан Бжания 25 мая подписал распоряжение об исключении из «Концепции внешней политики» Абхазии пункта о создании дополнительных форматов для переговоров с Тбилиси.

Изменение касается части урегулирования отношений с центральными властями Грузии, которая предусматривает создание условий для формирования дополнительных форматов переговоров между Сухуми и Тбилиси для решения вопросов, которые невозможно решить в рамках Женевских международных дискуссий.

Действующая в настоящее время концепция была принята Сухуми в декабре 2020 года и подверглась резкой критике со стороны оппонентов по поводу уже изъятого пункта.

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27/05/2021 - 20:23
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