Сухуми изъял из «Концепции внешней политики» пункт о диалоге с Тбилиси

Абхазский лидер Аслан Бжания 25 мая подписал распоряжение об исключении из «Концепции внешней политики» Абхазии пункта о создании дополнительных форматов для переговоров с Тбилиси.

Изменение касается части урегулирования отношений с центральными властями Грузии, которая предусматривает создание условий для формирования дополнительных форматов переговоров между Сухуми и Тбилиси для решения вопросов, которые невозможно решить в рамках Женевских международных дискуссий.

Действующая в настоящее время концепция была принята Сухуми в декабре 2020 года и подверглась резкой критике со стороны оппонентов по поводу уже изъятого пункта.

