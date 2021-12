Аслан Бжания назначил нового «министра внутренних дел»

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 6 декабря назначил Вальтера Бутба новым «министром внутренних дел». Бутба заменил Дмитрия Дбара, уволенного 2 декабря.

С 2014 по 2016 год Бутба занимал должность «заместителя министра внутренних дел» в администрации предшественника Аслана Бжания — Рауля Хаджимба. По информации Апсныпресс, ранее он занимал различные должности в МВД России, в том числе в Главном управлении экономической безопасности и борьбы с коррупцией.

Распоряжением президента России Владимира Путина Бутба награжден медалью «За выдающиеся заслуги в охране общественного порядка».

Увольнению Асланом Бжания Дмитрия Дбара предшествовали призывы оппозиции и ветеранов войны в течение нескольких месяцев об увольнении Дбара после того, как 30 сентября в Сухуми произошел инцидент с противостоянием между с одной стороны сотрудниками милиции и с другой стороны абхазскими «депутатами» и ветеранами войны. Бжания принял такое решение на фоне растущих опасений по поводу ухудшения правопорядка.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)