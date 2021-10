В Абхазии требуют отставки «министра внутренних дел»

После того, как 30 сентября, в день, когда в Сухуми отмечал 28 лет выдворения центральной власти Грузии из Абхазии, в центре Сухуми произошла перестрелка, требования об отставке абхазского «министра внутренних дел» Дмитрия Дбара усилились.

По сообщениям местных СМИ, в инциденте участвовали, с одной стороны, депутат абхазского парламента Гари Кокаия и ветераны войны из села Адзюбжа Очамчирского района, а с другой стороны, высокопоставленные сотрудники милиции, в том числе Дмитрий Дбар.

На следующий день «МВД» Абхазии заявило, что Кокая произвел пять выстрелов из своего оружия в присутствии прохожих в воздух и проявил «явную агрессию» по отношению к сотрудникам милиции. В министерстве также заявили, что депутат проигнорировал требования милиции о сдаче оружия и покинул место происшествия после инцидента.

Однако в совместном письме к представителям властей оккупированной Абхазии жители села Адзюбжа и ветераны войны выразили обеспокоенность «преступными действиями» Дбара и других чиновников министерства.

В письме они потребовали увольнения Дбара и его подчиненных, возбуждения уголовного дела по факту происшествия и немедленного задержания виновных.

На экстренном заседании 1 октября, на котором присутствовали 19 депутатов, парламент принял постановление о приостановлении полномочий Дбара на время расследования.

Между тем, перед зданием «парламента» оккупированного региона собралось множество людей, в том числе жители села Адзюжба, но вскоре они разошлись после того, как депутаты и ветераны призвали их подождать до 4 октября.

Еще один инцидент произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября, когда еще один депутат абхазского «парламента», Алмасхан Ардзинба подозревается в том, что произвел 20 выстрелов в воздух из незаконно хранящегося оружия и в нецензурной лексике перед зданием «МВД».

Оба инцидента расследуются в оккупированном регионе.

