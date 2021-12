Ночное противостояние, аресты и протесты в Сухуми

В ночь на 2-3 декабря в Сухуми произошли столкновения и стрельба, в которых также были вовлечены официальные лица, в связи с чем позже прошла акция протеста с требованием отставки лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания. Провалы в деятельности правоохранительных органов 2 декабря привели к увольнению «министра внутренних дел» Дмитрия Дбара.

Череда шумных событий началась с проведения милицией обыска в домах двух женщин — Анжелы Брандзия и Лолиты Халваши. Оба они обвинялись правоохранительными органами в управлении анонимными страницами в Facebook, на которых публиковались оскорбления в отношении официальных лиц.

По данным Телеграмм-каналов — «Республика» и «Амра лайф», милиция сначала обыскала дом Халваши, а затем перебралась в дом Брандзия, где встретили сопротивление со стороны ее друзей, родственников и соседей.

На опубликованной видеозаписи видно, как противостояние сторонников женщин и милиции переросло в драку перед домом Брандзия.

Во время драки на место происшествия прибыли «заместитель министра туризма» Дато Каджая и заместитель главы администрации Бжания Зураб Каджая. По имеющимся данным, Дато Каджая несколько раз выстрелил из своего огнестрельного оружия и ранил одного из местных жителей.

После инцидента оппозиционная организация «Айдгилара» призвала своих сторонников взяться за оружие и собраться перед своим офисом, откуда многие люди, разгневанные ночными событиями, направились к резиденции Бжания и потребовали его отставки.

Один из лидеров «Айдгилара» Кан Кварчия вошел внутрь для переговоров с Бжания, после чего сказал сторонникам, что абхазский лидер пообещал изучить инцидент и привлечь виновных к ответственности. «Каждый должен получить по заслугам», — сказал Кварчия, добавив, что, если Бжания не выполнит свое обещание, сторонники снова соберутся.

Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил агентству ТАСС 3 декабря, что Дато Каджая был разоружен и задержан после стрельбы. По его словам, что жертва Каджая получил легкие ранения и не нуждается в госпитализации. Агрба также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали обеих женщин по обвинению в «оскорблении представителя государства».

Сегодня же агентство «Апсныпресс» сообщило, что «премьер-министр» Абхазии Александр Анкваб освободил Дато Каджая и Раша Цвижба с постов заместителей «министров туризма и внутренних дел». Между тем, заместитель главы администрации Бжания Зураб Каджая сам подал в отставку.

