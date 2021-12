Лидер Единого национального движения (ЕНД) Ника Мелия заявил сегодня на митинге в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, что партия переходит к «новому этапу борьбы» и сегодняшнего дня начинает «массовую акцию протестной голодовки».

Обновление следует…

