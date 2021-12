Михаил Саакашвили присутствует на очередном судебном процессе против него

В данный момент Тбилисский городской суд рассматривает еще одно дело против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате бюджетных средств, в котором принимает участие сам экс-президент.

В рамках дела Прокуратура обвиняет Михаила Саакашвили в растрате до 9 миллионов лари, с чем обвиняемый и его защитники не согласны и называют обвинение политически мотивированным.

Продолжение следует…

