Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Украине, 2015 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Михаил Саакашвили присутствует на очередном судебном процессе против него

02/12/2021 - 13:27
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В данный момент Тбилисский городской суд рассматривает еще одно дело против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате бюджетных средств, в котором принимает участие сам экс-президент.

В рамках дела Прокуратура обвиняет Михаила Саакашвили в растрате до 9 миллионов лари, с чем обвиняемый и его защитники не согласны и называют обвинение политически мотивированным.

Продолжение следует…

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02/12/2021 - 13:27
18 Less than a minute

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