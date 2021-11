Врачи говорят, что здоровье Саакашвили «стабильное»

Согласно новому заключению группы экспертов, созданной народным защитником Грузии, после перевода в военный госпиталь в город Гори состояние здоровья у экс-президента Михаила Саакашвили стабильное, но он по-прежнему жалуется на общую слабость и нарушение равновесия.

В заключении, которое было опубликовано 25 ноября, также говорится, что жизненные параметры Саакашвили находятся в пределах нормы и что его лечение проходит адекватно. Однако, по рекомендации экспертов, к процессу лечения необходимо привлекать «высококвалифицированных специалистов», чтобы «поставить соответствующий диагноз, определить курс психотерапии и фармакологического лечения, а также адекватно управлять процессом реабилитации».

Оценивая состояние здоровья Саакашвили, врачи заявили, что после начала лечения энцефалопатия Вернике, из-за которой бывший президент потерял сознание 18 ноября, на данном этапе не прогрессирует. Врачи прогнозируют улучшение вестибулярной дисфункции в течение 2 недель. Однако спутанность сознания и слабость могут сохраняться в течение нескольких недель. По их словам, не исключено полное выздоровление пареза глаз.

Группа экспертов обратила внимание на относительное падение уровня фосфатов в крови Саакашвили, что, по их словам, соответствует прогнозируемому синдрому рефиндинга и требует частого контроля и пополнения фосфора, а также других электролитов по необходимости.

«Учитывая сочетание нынешней тяжелой психологической среды и тяжелого синдрома Вернике, вызванного голодовкой, к процессу лечения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, чтобы добиться соответствующего диагноза, определения адекватного курса психотерапии и фармакологического лечения, правильного проведения реабилитационного процесса», — говорится в заключении группы экспертов.

Бывший президент Михаил Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию в конце сентября, был арестован правоохранителями 1 октября, за день до местных выборов. Он объявил голодовку в день ареста и прекратил ее только 19 ноября. Саакашвили был заочно осужден по двум делам. Ему инкриминируют еще три дела, в том числе незаконное пересечение границы. Первоначально его поместили в тюрьму города Рустави, а затем, 8 ноября, его перевели в тюремную больницу в Глдани, на окраине Тбилиси, в связи с ухудшением здоровья. Саакашвили был переведен в Горийский военный госпиталь 19 ноября после того, как накануне его здоровье ухудшилось. Тогда он также на время потерял сознание.

