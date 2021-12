На новогоднем приеме Президент Зурабишвили говорила о важности деполяризации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула важность прекращения поляризации в стране и достижении «национального согласия» на новогоднем приеме, который прошел сегодня в президентском дворце на улице Атонели в Тбилиси.

На мероприятии президент Зурабишвили заявила, что одной из целей приема является «изменение политической атмосферы» в стране и «внесение нового настроения».

Подчеркнув, что все разделено, в том числе и Православная церковь, президент Зурабишвили сказала, что ради молодежи пора положить конец этому противостоянию.

«Мы видим, как молодые люди покидают эту страну, потому что никто не хочет жить в стране ненависти и озлобленности, где они не видят перспектив для себя», — сказала она, подчеркнув, что это ответственность каждого.

Она также сказала, что перед лицом внутренних разногласий внешние угрозы и возможности забываются, поэтому президент сказала, что настало время для страны воспользоваться этой возможностью, если «мы не хотим терять все шансы, которые у нас есть – будь то европейская интеграция, возвращение нашей роли в регионе и завоевание нашей функции».

Президент подчеркнула важность вовлечения больших групп общественности в процесс достижения «национального согласия», добавив, что у нее нет заранее сформированного плана, который «больше не подлежит изменению».

Она также подчеркнула, что будет «критика», «скептицизм» и «недоверие» к процессу, что, по ее словам, естественно, и что неоднозначная реакция на эту идею будет просто доказательством того, что «сейчас действительно время для этого».

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что процесс достижения соглашения должен быть «инклюзивным» и «прозрачным», который не должен основываться на каких-либо предварительных условиях.

«Само примирение не может быть предварительным условием… примирение — это результат, а не начальный этап. (Процесс) начинается со выслушивания, обмена мнениями, продолжается правдой и пониманием, справедливостью, а затем может произойти примирение», — сказала президент.

Саломе Зурабишвили также сказала, что для продвижения процесса согласия необходимо «сформировать платформу консенсуса, на которой мы будем решать, каким должен быть следующий этап после этих разговоров».

По ее словам, этот процесс должен полностью управляться изнутри, потому что, как показывает практика, наши международные партнеры не имеют возможности управлять такими «тяжелыми» и «долгими» процессами. «Это должен быть грузинский процесс, где в какой-то момент не исключено, что поддержка наших партнеров будет выражена каким-то образом», — добавила она.

По словам президента, этот процесс станет предпосылкой для консолидации демократии в стране, а также наиболее эффективным «способом» реализации европейской интеграции и преодоления оккупации.

«Мы должны суметь вести национальный диалог не только сегодня, но и в будущем, и это сделает нашу страну такой, какой мы все хотим, чтобы она была», — сказала президент.

Среди прочих, на приеме в Президентском дворце присутствуют, в частности, председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и вице-спикер Парламента Арчил Талаквадзе; депутат Грузинской мечты Давид Сергеенко; Ника Мачутадзе из блока (ЕНД – Сила в единстве); депутаты от партии «Граждане» — Леван Иоселиани и Алеко Элисашвили; депутаты от Гирчи — Иаго Хвичия и Александр Раквиашвили; депутат от Лело Ана Нацвлишвили; независимые депутаты — Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе. Также члены внепарламентской оппозиции — Каха Кемоклидзе и Натиа Мезвришвили — от партии Георгия Гахария; Ана Долидзе – от партии «За народ»; Нино Бурджанадзе — бывший спикер Парламента; Гоча Тевдорадзе от Альянса патриотов, а также бывший депутат Грузинской мечты Эка Беселия.

Несмотря на приглашение, на сегодняшнее мероприятие не пришли председатель Единого национального движения Ника Мелия; лидер парти Дроа Элене Хоштария; лидер Гирчи – больше свободы — Зураб Джапаридзе.

