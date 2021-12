Доклад НДИ об октябрьских местных выборах

Национально-демократический институт (НДИ) США опубликовал свой окончательный доклад о выборах в органы местного самоуправления 14 декабря, согласно которому, глубокие недостатки в избирательной среде оказали негативное влияние на процесс, в результате чего «возможность по уменьшению поляризации и повышению доверия широкой общественности к политическим выборам была упущена из рук».

Предвыборная среда, финансы

Отмечая улучшение прозрачности выборов, наблюдатели НДИ отметили, что широко распространенные обвинения в злоупотреблении административным ресурсом, подкупе голосов, а также давлении и запугивании избирателей, кандидатов и журналистов нанесли ущерб процессу.

По их заявлению, в давлении на кандидатов, сторонников и избирателей обвиняли особенно Службу безопасности Грузии, что вызывает обеспокоенность, поскольку «возникает угроза свободному участию граждан Грузии в избирательном процессе, без опасений на возмездие».

«Кроме того, были высказаны обвинения в преследовании и запугивании членов и кандидатов оппозиционных партий», — говорится в докладе, согласно которому, была аннулирована регистрация 14 пропорциональных списков и более 600 кандидатов из и пропорциональных списков, а также более 100 мажоритарных кандидатов и 3 кандидатов в мэры. Никто из них не был кандидатом от правящей партии.

Наблюдатели также отметили, что большое неравенство в доступе к ресурсам в сочетании с преимуществами должностных полномочий правящей партии создают среду неравной конкуренции. В докладе говорится, что существующие правовые нормы оказались недостаточными для Службы государственного аудита для выявления потенциально серьезных или системных нарушений.

В докладе говорится, что основные избирательные послания властей были сосредоточены на достижениях власти и будущих инвестициях или программах социальной помощи, где во многих случаях «грань между партией и государством была размыта».

Политическая среда

«Общая политическая обстановка в период выборов характеризовалась поляризованной риторикой и конкурентным нарративом, при этом мало времени уделялось ориентированным на вопросы дискуссии», — говорится в докладе.

В то время как Единое национальное движение и другие оппозиционные партии в ходе избирательной кампании пытались мобилизовать избирателей, представляя местные выборы в качестве референдума и ориентируясь на 43-процентный порог, установленный по Соглашению от 19 апреля, Грузинская мечта утверждала, что оппозиция была занята созданием препятствий избирательному процессу и втягиванием государства в политический кризис.

По мнению наблюдателей, ответственность за общественный скептицизм полностью лежит на политическом спектре, поскольку «потребности общества, похоже, были принесены в жертву партийным интересам».

В докладе говорится, что темы возвращения бывшего президента Михаила Саакашвили в Грузию и его ареста 1 октября «доминировали в политических дискуссиях обоих туров». «Эти события помогли мобилизовать сторонников Единого национального движения и, согласно широко распространенному мнению, повлияли на количество проголосовавших избирателей и результаты выборов», — говорится в докладе.

Медиа-среда

По словам наблюдателей, несмотря на то, что медиа-среда в Грузии характеризуется плюрализмом и разнообразием взглядов, она отражает глубокую поляризацию политического ландшафта страны.

«Поляризованная и политизированная медиа-среда ограничивала возможности избирателей принимать информированные решения», — говорится в документе.

Наблюдатели также подчеркнули, что во время первого и второго туров несколько журналистов СМИ, критиковавших правительство, подверглись нападениям и угрозам.

Говоря о разработанном Грузинской мечтой законопроекте о запрете предвыборной рекламы, наблюдатели заявили, что регулирование свободы слова во время кампаний создает «опасный прецедент».

Подсчет, пересчет, жалобы

В докладе говорится, что итоговые протоколы УИК содержали много формальных и арифметических ошибок и неточностей, и почти в 27% пропорциональных протоколов количество бюллетеней отличалось от количества подписей в списке избирателей. Всего окружные избирательные комиссии пересчитали результаты на 812 избирательных участках, что составляет 22 процента от общего числа, и это «беспрецедентно высокий показатель».

Что касается пересчета голосов после второго тура, наблюдатели отметили, что в результате пересчета в 274 участковых избирательных комиссиях «выявлены лишь незначительные изменения, которые не повлияли на общие результаты». Однако, согласно документу, гражданское общество выразило обеспокоенность по поводу того, что некоторые бюллетени были неправильно или намеренно признаны недействительными.

Что касается жалоб, наблюдатели отметили, что процент неприемлемости жалоб по процессуальным основаниям снизился по сравнению с предыдущими выборами, хотя этот показатель все еще остается высоким. Согласно докладу, из 2 967 поданных жалоб примерно 66% были отклонены, 14,6% не были рассмотрены по техническим причинам, 9,4% были удовлетворены полностью и почти 8,3% были удовлетворены частично. 1,7% жалоб были отозваны.

