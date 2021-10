НПО осуждают законопроект о запрете «негативной» рекламы во время избирательной кампании

Коалиция за адвокацию медиа, которая объединяет более десятка местных НПО, заявила, что инициированный законопроект, который касается регулирования распространения во время предвыборной кампании рекламных материалов, создающих негативное отношение, «ограничивает политическое выражение и свободу СМИ и угрожает демократическому развитию страны».

Законодательный пакет предусматривает внесение изменений в Избирательный кодекс Грузии и Закон о вещании и запрещает распространение рекламных материалов, «создающих негативное отношение» к политическому субъекту во время избирательной кампании.

В коалиции заявили, что внесение в законодательство «сформулированного неопределенно» понятия о т.н. «негативном отношении» вызывает тревогу и создает риск неконституционного вмешательства в сферу, охраняемую свободой выражения мнений.

По мнению коалиции, предлагаемые изменения «возлагают на вещателей ответственность за содержание политической рекламы». Со ссылкой на специального докладчика ООН и Венецианскую комиссию, коалиция поясняет, что «СМИ не должны нести правовой ответственности за несоответствующие закону заявления, сделанные во время избирательной кампании» и что «санкции должны быть направлены непосредственно на нарушителя и должны исключать ответственность СМИ».

«Наказание СМИ за такие высказывания создает риск что вещатель будет заниматься самоцензурой, что совершенно неприемлемо по международному праву», — заявила коалиция, подчеркнув право общественности быть информированным о том, к чему апеллируют политики.

Коалиция призвала Парламент Грузии «не поддерживать законопроект и немедленно отозвать оспариваемый документ».

«Важно, чтобы политические силы имели возможность выражать свою позицию по текущим вопросам, в том числе, критиковать оппонента посредством политической рекламы», — заявили в коалиции.

По мнению коалиции, ответственность за нарушение требований возлагается как на вещатель, так и на заказчика предвыборной рекламы. «Распространение агитационных материалов с нарушением требований приводит к штрафу для распространителя и заказчика распространения, для каждого в размере 2000 лари», — заявили в коалиции. В то же время «суровая санкция» в виде штрафа представляет дополнительную угрозу для критической политической деятельности, поскольку «существует риск того, что некоторые вещатели откажутся размещать рекламу политической партии, чтобы избежать санкции».

Бюро Парламента 18 октября поддержало обсуждение предложенных изменений в Парламенте. Обсуждение законопроекта будет проходить под руководством Юридического комитета.

Как сообщает пресс-служба Парламента, авторы законопроекта, депутаты Грузинской мечты требовали ускоренного обсуждения законопроекта и объяснили это предстоящими вторыми турами. Однако в итоге было решено, что законопроект будет рассматриваться в обычном порядке.

