Сопредседатели женевских переговоров посетили Тбилиси, Сухуми и Цхинвали

Сопредседатели Женевских международных дискуссий от ЕС и ОБСЕ — Тойво Клаар и Аника Содер, а также представитель ООН Джихан Султаноглу — посетили Тбилиси, Цхинвали и Сухуми для подготовки к 55-му раунду переговоров, запланированному на 7-8 декабря.

На встрече, состоявшейся 15 ноября в МИД Грузии под председательством заместителя министра иностранных дел Лаши Дарсалия, грузинская сторона выразила обеспокоенность программой «Единого социально-экономического пространства» между Москвой и Сухуми и другими недавними договоренностями между Кремлем и оккупированными регионами, которые направлены на интеграцию оккупированных регионов Грузии в разные системы России.

По сообщению МИД Грузии, на встрече обсуждались продолжающаяся милитаризация и незаконные военные учения на оккупированных территориях в нарушение Соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве ЕС 12 августа 2008 г., а также укрепление линии оккупации колючей проволокой и другими искусственными барьерами.

По той же информации, первый заместитель министра Лаша Дарсалия обратил особое внимание на случаи похищения и незаконного задержания граждан Грузии и поднял вопрос о немедленном освобождении граждан Грузии, незаконно задержанных в Цхинвали и Сухуми, в том числе Ираклия Бебуа без каких-либо предварительных условий. При этом грузинская делегация на встрече с сопредседателями в очередной раз подчеркнула необходимость исполнения правосудия по делам Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили и факт гибели Ираклия Кварацхелия на российской военной базе в Абхазии.

«Были подняты вопросы дискриминации грузин по этническому признаку и запрета на обучение на их родном языке», — сказали в МИД Грузии.

16 ноября сопредседатели встретились в Сухуми с «заместителем министра иностранных дел» Абхазии Ираклием Тужба. Как сообщает «Апсныпресс», Тужба выразил озабоченность по поводу модернизации Вооруженных сил Грузии с помощью США и НАТО, а также учений с участием альянса и присутствия ВМС США в Черном море.

Тужба подтвердил необходимость подписания соглашения о неприменении силы с Тбилиси и выразил готовность рассмотреть гуманитарные вопросы в следующем раунде, включая медицинскую помощь и свободу передвижения.

19 ноября сопредседатели посетили Цхинвали, где встретились с Константином Кочиевым, советником главы региона Анатолия Бибилова. По сообщению информационного агентства «Рес», Кочиев заявил, что в ближайшее время власти оккупированного Цхинвальского региона вновь поднимут вопрос грузинского полицейского блокпоста в селе Чорчана и призовут к подписанию соглашения о неприменении силы с Тбилиси.

