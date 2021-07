29-30 июня прошел 53-й раунд Женевских международных дискуссий.

Женевские переговоры, которые начались после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством Евросоюза, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проходят в двух рабочих группах, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая — гуманитарные вопросы.

Позиция Тбилиси

В заявлении о 53-м раунде Женевских переговоров МИД Грузии сообщил, что основными темами обсуждения были освобождение Зазы Гахелидзе и других незаконно задержанных граждан Грузии, активизация процесса фактической аннексии и незаконное присвоение части села Аибга со стороны России, а также обеспечение свободного передвижения местного населения.

По информации МИД Грузии, «грузинские участники в этом контексте выдвинули вопрос усиления работу по интеграции Абхазского региона в Россию в рамках «программы» по созданию единого социально-экономического пространства, а также обсуждение президентом России и лидером оккупационного режима Сухуми вопроса о создании т.н. союзного государства».

Грузинская сторона рассказала об участившихся провокациях российских оккупационных сил, в том числе о процессе «бордеризации», возведения искусственных заграждений и колючей проволоки, продолжающейся «милитаризации», военных учениях, «ползучей оккупации» и нарушениях воздушного пространства Грузии.

Говоря о гуманитарной ситуации, Тбилиси поднял вопросы дискриминации этнических грузин в обоих оккупированных регионах, а также обеспечения того, чтобы этнические грузины получали образование на своем родном языке.

«Были отмечены смертельные случаи, вызванные ограничениями на свободное передвижение через линию оккупации и серьезные социально-экономические последствия для местного населения. Грузинская делегация акцентировала внимание на гибели четырех граждан в реке Ингури в апреле-мае этого года во время попытки пересечь ее вплавь, и на еще одну гуманитарную трагедию. Когда один местный житель свалился в овраг», — говорится в сообщении министерства.

Грузинская делегация вновь подняла вопрос о необходимости исполнения правосудия в связи с убийствами Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили.

В МИД Грузии заявили, что Российская Федерация и представители ее оккупационных режимов вновь попытались политизировать вопрос возвращения беженцев в свои дома и «снова покинули переговоры во время дискуссии».

Позиции России, Цхинвали и Сухуми

В МИД России заявили, что ситуация на местах остается стабильной, но отметили, что быстрое начало «процесса делимитации» со стороны Тбилиси с оккупированной Абхазией и Цхинвальским регионом реально продвинуло бы взаимодействие в этом важном направлении.

Москва в очередной раз отметила, что обеспечение прочной и надежной безопасности в регионе невозможно без подписания соглашения о неприменении силы между Тбилиси и оккупированными территориями, важность которого еще больше усиливается из-за концентрации сил НАТО и США в Черноморском регионе.

Российская сторона заявила, что усилия Тбилиси по возвращению ВПЛ «политизированы», поскольку власти Цхинвали и Сухуми были «лишены права» представлять свои мнения в ООН по этому вопросу.

В ходе обсуждений представители Сухуми заявили, что нарушение «воздушного пространства Абхазии» «иностранными государствами» стало частым и неконтролируемым. Они расценили такие действия как «умышленные провокации» Тбилиси.

Москва, Сухуми и Цхинвали вновь выразили «растущее беспокойство в связи с усиливающейся активностью НАТО в Грузии. Было отмечено, что подобные действия способны подорвать многосторонние усилия по долгосрочной стабилизации обстановки в регионе», — сообщает ИА «Апсныпресс».

Согласно той же информации, стороны также говорили о перспективах восстановления работы Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПИР) в Гали, действие которого приостановлено с июня 2018 года.

Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий

Сопредседатели Женевских международных дискуссий выпустили коммюнике, в котором говорится, что «участники обсудили ряд вопросов, случаи задержания, пропавших без вести, свободу передвижения и ситуацию с безопасностью на определенных территориях».

Согласно заявлению, участники говорили о механизмах безопасности и неприменении силы и выразили поддержку переговорному процессу в Женеве. Стороны также обсудили возможности совместных усилий по смягчению последствий пандемии.

В заявлении также говорится, что «по важному вопросу о ВПЛ и беженцах дискуссия не состоялась», потому что «некоторые участники покинули встречу».

Сопредседатели призвали стороны активизировать усилия по укреплению доверия и обеспечить «конструктивное сотрудничество» с международными гуманитарными и правозащитными организациями.

Сопредседатели приветствовали проведение встреч МПРИ в Эргнети и подчеркнули необходимость возобновления подобных встреч в Гали.

Следующий раунд Женевских международных дискуссий намечен на 12-13 октября 2021 года.

