12-13 октября прошел 54-й раунд Женевских международных дискуссий.

Женевские переговоры, которые начались после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проходят в двух рабочих группах, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая — гуманитарные вопросы.

Позиция Тбилиси

По сообщению МИД Грузии, основными вопросами 54-го раунда были «освобождение незаконно задержанных граждан Грузии, процесс де-факто аннексии оккупированных территорий и решение гуманитарных проблем на местах».

Тбилиси подверг резкой активизированные в последнее время шаги в направлении де-факто аннексии Абхазии и Цхинвали, включая реализацию «программы» по созданию общего социально-экономического пространства между Сухуми и Москвой и т.н. соглашения о «двойном гражданстве» с Цхинвали.

Грузинская делегация также отметила проблему «незаконного присоединения» части села Аибга в оккупированной Абхазии. Представители Тбилиси также подчеркнули, что проведение на оккупированных территориях российских парламентских выборов и избрание мажоритарных депутатов в Государственную Думу РФ «однозначно свидетельствует о продолжающемся процессе аннексии».

По данным ведомства, представители Грузии в ходе дискуссий расценили как неприемлемые «незаконные заявления Москвы об осуществлении т.н. делимитации и демаркации на оккупационной линии» и отметили, что «единственное решение вопроса — деоккупация территорий Грузии».

Представители Грузии отметили, что Тбилиси «неоднократно подтверждал свою приверженность неприменению силы и добросовестно выполняет это обещание, в то время как Россия продолжает применять силу и угрожать применением силы против грузинской стороны».

Делегация также сосредоточила внимание на милитаризации оккупированных территорий, незаконных военных учениях, нарушениях воздушного пространства Грузии и возведении колючей проволоки и различных искусственных заграждений на линии оккупации.

Представители Тбилиси говорили о необходимости исполнения правосудия по делам убийства Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили и подняли вопрос о смерти Ираклия Кварацхелиа на российской военной базе в Абхазии.

Они также отметили гуманитарные вызовы, такие как ограничения на свободное передвижение и этническую дискриминацию грузин, включая принудительную регистрацию в качестве иностранцев, запрет на обучение на родном языке в детских садах и школах, а также нарушение прав частной собственности.

По заявлению министерства, обсуждение безопасного и достойного возвращения ВПЛ и беженцев провалилось, поскольку «участники из Москвы, Сухуми и Цхинвали попытались политизировать вопрос и покинули переговоры».

Позиции России, Цхинвали и Сухуми

По сообщению МИД России, для достижения «прочного безопасности на Южном Кавказе» Москва рассматривает возможность подписания соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухуми и Цхинвали, с другой.

Российская делегация утверждает на том, что потребность в этом возрастает «на фоне активных усилий Запада по втягиванию Тбилиси в НАТО», о чем, по заявлению Москвы, свидетельствуют проведенные в Грузии военные учения, в том числе Agile Spirit 2021. Москва при поддержке Цхинвали и Сухуми также представила предложение провести делимитацию демаркацию линий оккупации.

Сухуми вновь выразил обеспокоенность «продолжающимся наращиванием военного потенциала Грузии» и заявил, что это неизбежно приведет к эскалации напряженности.

Представители Цхинвали заявили, что Тбилиси продолжает «политизировать» вопрос о демаркации разделительной линии, в то время как этот процесс облегчил бы условия жизни жителей по обе стороны линии.

Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий

Сопредседатели дискуссии заявили, что участники обсудили «всеобъемлющие/человеческие измерения безопасности» и обменялись мнениями о «страхах, желаниях и достоинстве» пострадавшего от конфликта населения.

Согласно заявлению, ситуация на местах была оценена как «относительно стабильная», но был отмечен ряд проблем. В том числе, по словам сопредседателей, имели место задержания, есть нераскрытые дела о пропавших без вести, ограничение на свободное передвижение, реакция на пандемию Ковид-19 и конкретные вопросы безопасности.

Сопредседатели приветствовали продолжение встреч в Эргнети в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования (МПРИ) и подчеркнули необходимость «возобновить» аналогичные встречи в Гали «в срочном порядке».

Следующий раунд дискуссий состоится 7-8 декабря в Женеве.

