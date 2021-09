Москва и Цхинвали подписали соглашение о двойном гражданстве

«Министр иностранных дел» оккупированного Цхинвальского региона Дмитрий Медведев и посол Москвы в регионе Марат Кулахметов подписали соглашение о двойном гражданстве. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Документ, которому президент России Владимир Путин выразил поддержку в августе, позволяет гражданам одной стороны получить гражданство другой стороны, не отказываясь от своего гражданства. Соглашение также предусматривает упрощенную процедуру получения российского гражданства для «осетинских граждан».

Кроме того, соглашение позволяет лицам с двойным гражданством пользоваться правом на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законом их постоянного места жительства. Однако любая из сторон имеет право предлагать эти права и привилегии лицам с двойным гражданством, даже если они проживают на территории другой стороны.

По сообщению агентства «Рес», соглашение, срок действия которого составляет 5 лет, вступит в силу после ратификации и будет автоматически продлеваться. Прекращение действия соглашения не влечет за собой лишение гражданства любой из сторон.

Тбилиси назвал одобрение проекта соглашения в августе «продолжением политики Москвы по незаконной оккупации и фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона Грузии».

